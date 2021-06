In hoger beroep celstraf voor poging doodsteken achterbuurman in Emmen

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft een 47-jarige man uit Emmen voor het mishandelen en neersteken van zijn achterbuurman een celstraf opgelegd van 30 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De straf wijkt nauwelijks af van het vonnis van de rechtbank in Assen in september 2019: 32 maanden cel, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk.

De Emmenaar viel in november 2018 zijn achterbuurman meerdere keren aan, omdat hij meende dat die een jong meisje had betast. Hij gaf de buurman een kopstoot en zocht hem later thuis op. De achterbuurman meende excuses te krijgen en deed de deur open. Tot zijn schrik kreeg hij een vuistslag. Het slachtoffer probeerde de deur dicht te drukken, maar een arm met een mes in de hand belette dit. Zijn aanvaller maakte stekende bewegingen en raakte hem in zijn hand en arm. Door hulp in te roepen van zijn buurvrouwen kwam een einde aan zijn benarde situatie.

Behandeld

De aanvaller werd in november 2020 opnieuw psychisch onderzocht. De deskundigen stelden een posttraumatische stressstoornis (PTSS) vast en een hersentrauma. De man heeft persoonlijkheidsstoornissen met paranoïde en antisociale kenmerken. De problemen worden versterkt door cocaïne- en alcoholmisbruik. De man heeft inmiddels een behandeling gehad in een forensische psychiatrische kliniek (FPK) en komt sindsdien de voorwaarden en afspraken na.

Per direct

Het gerechtshof legt de man een langere proeftijd van vijf jaar op zodat hij langdurig wordt onderworpen aan begeleiding, controle op drugs- en alcoholverbod en behandelverplichting. De Emmenaar kan de beslissing van het hof nog aanvechten bij het hoogste strafrechtelijke orgaan: de Hoge Raad. Het hof is bang dat de Emmenaar opnieuw een ernstig misdrijf begaat, wanneer tussentijds niets met hem gebeurt. De voorwaarden die hem zijn opgelegd gaan om die reden per direct in.

Daarnaast moet hij het slachtoffer een schadevergoeding van bijna 5.900 euro betalen.