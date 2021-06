Gemengde gevoelens op middelbare scholen: 'Focus ligt echt niet op het schoolwerk'

Het welzijn en het sociale aspect was, naast de schoolprestaties, voor onderwijsminister Arie Slob een belangrijke reden om de scholen te verplichten vanaf deze week voor alle leerlingen open te gaan.

Docenten angstig

Onderling hoeven de leerlingen geen afstand te houden, wel tot de docent. Vooral oudere docenten zijn bang voor de risico's van een coronabesmetting, merkt afdelingsleider Peter Oostra: "Niet iedereen is gevaccineerd of volledig gevaccineerd. Ze hebben een terechte angst, want je gaat weer met dertig leerlingen in een lokaal zitten. Van de samenleving vragen we om thuis te werken, op afstand te blijven en grote groepen te vermijden. Maar op school moet het wel." Oostra heeft twee docenten die om die reden nu vanuit huis online les geven.

Daarnaast merkt Oostra dat de rek eruit is bij zijn docenten. Ze zijn toe aan vakantie. "Vergeet niet dat we dit jaar al met acht wijzigingen te maken hebben gehad. Mondkapjes op, mondkapjes af. Eerst wel in kleine groepjes naar school, daarna weer niet. Het was voor docenten heel veel dubbel werk. Ze zijn er wel klaar mee."

Engels-docente Moniek Kersse vult aan: "Wij zijn iedere keer heel flexibel geweest in het aanbieden van onze lessen. Dan moest het weer online, dan weer op school. Daarnaast moet je je afvragen wat het voor leerlingen betekent dat ze nu weer vijf dagen naar school moeten. De focus ligt namelijk echt niet op het schoolwerk, maar vooral op het weerzien met hun vrienden."

Online had voordelen

De afgelopen drie maanden mochten de meeste leerlingen slechts één dag per week fysiek naar school. De rest van het onderwijs volgden ze vanuit huis. Voor enkele leerlingen uit de tweede klas vmbo had die situatie best zo mogen blijven. "Het was lekker rustig, ik vind het nu te druk", zegt Stijn Krist. "Het volgen van online lessen vond ik niet zo verkeerd. Ik kon daardoor rustiger aan doen", vult medeleerling Rosalie Huisjes aan. Lisa Lammers is het met haar eens: "Ik had minder stress toen we meer online zaten."

Naast de verplichte gang naar school, hoopt minister Slob ook dat leerlingen tweemaal per week een zelftest doen. Dat zien de leerlingen niet zo zitten: "Ik vind twee keer per week te veel", zegt Alicia Lubbers. Stijn en Lisa willen het alleen bij klachten doen. Alleen Rosalie vindt het geen probleem. Docent Kersse hoopt dat zoveel mogelijk leerlingen toch de test doen. "Samen moeten we voor een veilige omgeving zorgen."

Landelijk is 95 procent van de middelbare scholen weer volledig open. De overige vijf procent zet het huidige beleid voort. De Onderwijsinspectie is met die scholen in gesprek.