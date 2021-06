Schoolzwemmen terug van weggeweest in Coevorden

"Dit noemen we schoolgym in het water", aldus Alieke Wijnholds. Zij is beleidsmedewerker leefstijl en bewegen bij de gemeente Coevorden. "Het heeft vooral te maken met lekker bewegen, kinderen die in beweging zijn en het bijhouden van zwemveiligheid en zwemvaardigheden."

"Samen met de zwembaden zagen we dat de zwemveiligheid en zwemvaardigheid achteruit ging", verklaart Wijnholds. Dat constateerde ook Nicole Piesing van Bosbad Noord-Sleen, waar de leerlingen vandaag een duik namen. "Je merkt überhaupt dat het in Nederland achteruit gaat. Dus het is fantastisch dat de gemeente hierin wil investeren en dat we dit kunnen doen."

Alle groepen 5 tot en met 8

De gemeente betaalt in ieder geval minimaal vijf zwemlessen per jaar voor alle leerlingen van de basisschoolgroepen 5 tot en met 8 in de gemeente Coevorden. Ook doen alle vier de zwembaden in de gemeente mee, waaronder dus het Bosbad Noord-Sleen.

Volgens de gemeente hebben vijftien basisscholen zich inmiddels aangemeld voor de zwemlessen. De scholen moeten zelf zorgen voor vervoer en dat staat nu nog op gespannen voet vanwege de coronamaatregelen. Volgens Piesing is dat ook de reden dat de leerlingen van De Vlinderhof als eerste aan de beurt waren.

"Deze school heeft geluk, want die zit hier om de hoek en zij kunnen op het fietsje hierheen. Andere scholen moeten wachten tot het toegestaan is dat ouders bij het vervoer aanwezig mogen zijn. Maar zodra dat mag, gaan ook die leerlingen gelijk zwemmen."