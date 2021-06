Welzijnsproject Living Lab in Meppel gaat zich ook op jongeren richten

Welzijnsproject Living Lab in Meppel gaat zich voortaan ook op jongeren richten. Het project, waarbij studenten van Hogeschool Windesheim samen met inwoners uit de wijk Koedijkslanden werken aan het verbeteren van de wijk, richt zich nu alleen nog op ouderen. De nieuwe koers is een grote wens van de gemeente.

Project Living Lab is een samenwerking tussen Hogeschool Windesheim, aangesloten professionals en vrijwilligers uit de wijk Koedijkslanden, de gemeente Meppel en Stichting Welzijn MensenWerk. Later sluiten nog meer scholen aan.

Het team bestaat uit docenten, een 'uitvoeringsregisseur jeugd', een leerplichtambtenaar, een jongerenwerker, een schoolmaatschappelijk werker en de studenten en inwoners van de wijk. Het project bestaat sinds september vorig jaar en wordt gezien als een succes.

De studenten gaan vanaf 18 juni op vakantie. Met ingang van het nieuwe schooljaar keert Living Lab terug, nu met de '2.0 versie'. Anders is dat Living Lab zich nu ook in gaat zetten voor jongeren.

Mentale gezondheid jongeren

Wethouder Henk ten Hulscher is blij met de doorontwikkeling van het Living Lab. "We gaan ons nu ook richten op jongeren van 16 tot en met 23 jaar", zegt hij. "Een belangrijke leeftijd waarop je keuzes maakt die heel bepalend kunnen zijn voor je verdere toekomst. We willen graag dat iedereen zijn opleiding afmaakt en dat de overgang van school naar werk op een goede manier verloopt."

Ook wil Ten Hulscher aandacht voor de mentale gezondheid van jongeren. "De Living Lab-methode 'goed leven' is heel geschikt om jongeren en professionals met elkaar in contact te brengen. Zo krijgen we nog beter in beeld hoe het met hen gaat en zoeken we samen met de jongeren naar manieren om de kansen in de toekomst te vergroten."