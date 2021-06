Dwingeloo maakt zich op voor zonsverduistering: 'Bijzondere gebeurtenis'

Het moment dat de zon en maan elkaar kruisen is tussen 11.19 en 13.31 uur. Is het helder weer buiten? Dan kun je de verduistering het best volgen en is te zien hoe de maan een 'hap' neemt uit de zon. Iets voor 12.30 uur wordt het hoogtepunt van de gedeeltelijke verduistering bereikt: dan wordt zo'n zeventien procent van het totale oppervlak van de zon bedekt.

In Dwingeloo zijn ze met de radiotelescoop verzekerd van goede beelden. Voor andere geïnteresseerden wordt er een livestream opgestart met metingen en beelden vanuit Leiden en Voorschoten. Daarnaast zijn fragmenten uit Canada te zien, waar de maan nóg verder voor de zon schuift dan hier en met een ringvormige verduistering zal verschijnen.

Bijzonder

Volgens Tammo Jan Dijkema van CAMRAS is deze zonsverduistering een speciale gebeurtenis. "Het gebeurt één keer in de paar jaar. De volgende staat gepland voor oktober 2022, maar de vorige dateert alweer van 2015. Het is dus echt wel bijzonder."

Dijkema kiest er bij Stichting CAMRAS voor om de metingen van de telescoop donderdag te delen via een livestream. "Ons doel is mensen te vertellen over astronomie en sterrenkunde. Daarnaast zien wij de verduistering anders dan als je die met een eclipsbril bekijkt. We houden bij hoe helder de zon is en dan verwachten we een 'dipje' te zien als de maan langskomt."

'Kan het aan zien komen'

Het mooie aan een zonsverduistering vindt Dijkema dat je alles van tevoren kunt berekenen en dat het op het moment zelf klopt. "Je kunt aan zien komen wanneer een verduistering plaatsvindt. Zo weten we dat er in oktober 2022 weer eentje komt, maar ik heb ook gezien dat er in 2050 weer één is. We weten het zelfs al tot in het jaar 4000. Dat je dat kunt uitrekenen, is geweldig. Daarnaast vind ik het mooi om de telescoop zo op te knappen dat je een verduistering daadwerkelijk kan meten. Er moeten namelijk allerlei apparaatjes aan gekoppeld worden."

De livestream op donderdag 10 juni duurt van 11.00 tot 12.30 uur en is te volgen via YouTube.

