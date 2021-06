Vanaf vandaag zetten alle GGD's een stempel in de gele inentingsboekjes als gevaccineerden daar bij de priklocatie om vragen. Maar wat houdt dit document nu precies in? Vijf vragen over het gele boekje.

Allereerst: wat is het gele vaccinatieboekje?

Het is een internationaal geaccepteerd inentingsbewijs en bestaat al sinds 1983. Het gele boekje wordt gebruikt voor het registreren van reisvaccinaties, zoals het hepatitisvaccin. Het kan als vereiste gesteld worden voor het bezoeken van bepaalde landen waar reizigers een verhoogd gezondheidsrisico lopen.

Hoe kom ik aan het gele boekje?

Het is online te bestellen bij uitgever SDU voor 8,70 euro inclusief btw. Normaal gesproken neemt de levertijd drie tot vijf werkdagen in beslag. De uitgever waarschuwt dat de levering door de grote drukte momenteel langer kan duren. De laatste dagen werden tienduizenden gele boekjes besteld, terwijl SDU normaal gesproken in één jaar 300.000 exemplaren produceert.

Kan ik vaccinaties alsnog laten bijschrijven in het gele boekje?

De GGD's schrijven de coronavaccinatie ook achteraf bij. Dat kan als je voor je tweede prik gaat. Neem dan wel het registratiebewijs van de eerste prik mee. Heb je beide prikken al gehad? Houd dan de website van je regionale GGD in de gaten. Daarop verschijnt informatie over de tijdstippen waarop de vaccinatie alsnog kan worden bijgeschreven.

Is het gele boekje een rechtsgeldig coronavaccinatiebewijs?

Slechts enkele landen in Europa erkennen het vooralsnog als vaccinatiebewijs. Volgens het ministerie van VWS zijn er geen internationale afspraken over het gele boekje als coronavaccinatiebewijs. Ook het kaartje of papier dat je na je vaccinatie als bevestiging meekrijgt, is geen officieel bewijs. Dat is slechts voor je eigen administratie.

Komt er een ander geldig reisdocument?

Vanaf volgende maand gaat het zogenoemde Digitaal Groen Certificaat (DGC) in alle EU-lidstaten gebruikt worden als digitaal reispaspoort. Als iemand volledig gevaccineerd is, net negatief is getest op corona of het afgelopen half jaar met het virus besmet is geweest, dan genereert de app een QR-code die in heel Europa gescand kan worden. Springt het scherm op groen, dan mag je verder reizen. Het blijft voor de scanner overigens geheim of je je hebt laten inenten, een negatieve test hebt afgelegd of eerder besmet was met corona.

