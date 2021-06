Elim hoopvol over doorgaan feestweek

Kan de feestweek in Elim doorgaan? En zo ja, in welke vorm? Net als bij andere branches heerst er bij organisatoren van evenementen onduidelijkheid over wat straks kan en mag. Toch ziet de organisatie het positief in; de vergunningen zijn namelijk alvast aangevraagd bij de gemeente Hoogeveen.

"Het is de bedoeling dat de feestweek en de aansluitende jaarmarkt in september doorgaan", vertelt Jan Benjamins, voorzitter van de culturele vereniging in Elim. "Bepaalde onderdelen worden waarschijnlijk wel aangepast of afgelast vanwege corona, maar we gaan uiteindelijk voor het maximaal haalbare natuurlijk."

Plannen

Volgens Benjamins blijft het afwachten hoe de feestweek eruit gaat zien. "De gemeente heeft onze aanvraag in behandeling genomen, we hopen binnen zes weken wat te horen. Daarna gaan we verder met plannen." Over de jaarmarkt maakt hij zich nog niet zo'n zorgen. "Dat is in de buitenlucht en kunnen we zo aanpassen, zodat alle kraampjes wat verder uit elkaar staan."

De voorzitter zit het meeste in over de muziektent. "Officieel kunnen er zo'n 750 man in. Die tent gaan we natuurlijk niet plaatsen als er een beperkt aantal mensen in mag vanwege de coronamaatregelen. Wie laat je dan wel toe in het dorp en wie niet?"

Toch verwacht Benjamins dat het tegen die tijd wel kan. "Hugo de Jonge zegt dat we in september geen anderhalve meter afstand meer hoeven te bewaren. Dan zie ik geen obstakels meer. De bezoekersaantallen die we normaal gesproken halen, moeten we ook dit jaar weer kunnen halen. Dat is een voorwaarde."

Zin in een feestje

"We zijn er dan als één van de eersten bij", lacht hij. "De feestweek in Hollandscheveld gaat niet door. Ik kan me voorstellen dat mensen in de omringende dorpen ook wel zin hebben in een feestje. Daar willen we ons op richten. Langzaamaan weer naar het oude normaal."

Geen corso

In tegenstelling tot de feestweek gaat wel een streep door het bloemencorso. Dat zou normaal in dezelfde week geweest zijn. Als alternatief worden er mozaïeken gemaakt van bloemen. Die worden neergelegd in en rondom het dorp.