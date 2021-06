Raad Emmen: 'Laatste woord over zonnewand A37 nog niet gezegd'

Dat bleek vanavond tijdens een raadscommissie. De zonnewand maakt onderdeel uit van de plannen voor een 42 kilometer lange zonneroute langs de A37 tussen Emmen en Hoogeveen. Het idee is om langs weerszijden van de weg of bij knooppunten zonnepanelen en zonnewanden te plaatsen. De exacte inrichting bij Parc Sandur en Erica staat nog niet vast. Naast de verticale wanden, dingen er ook 'vlakke varianten' mee. Een definitieve beslissing moet nog worden gemaakt.

'Landschapsvervuiling'

Verschillende omwonenden, inmiddels verenigd in ZonnewandA37NEE, maken zich zorgen over de komst van de zonnewand van zes of drie meter hoog, over een lengte van twee kilometer. Als de wand er komt, is dat ook mede om het geluidsoverlast van de A37 op Parc Sandur te verminderen. Dat de komst van de zonnewand nog niet zeker is, kan de onrust bij omwonenden niet wegnemen. Dat benadrukte Jannet van Boven tijdens de raadscommissie, waar zij namens de actiegroep haar zorgen uitte.

"Wij zijn zeker niet tegen de zonneroute over de A37, maar dit is landschapsvervuiling", aldus Van Boven, die het ook wel de 'Berlijnse zonnemuur' noemt. Daarnaast wordt volgens haar geen rekening gehouden met zeldzame planten in die buurt en de biodiversiteit. "Dit alles kan niet de bedoeling zijn. Het prachtige uitzicht over het mooie Drentse landschap verdwijnt. De rust daarvan wordt vervangen door stress van de zonnewand."

Daarnaast zijn er ook zorgen over de weerkaatsing van het geluid richting Erica. Volgens Van Boven is de geluidsoverlast van de A37 voor Parc Sandur al stukken minder sinds er een nieuwe asfaltlaag ligt.

Bert Schoenmaker en Jannet van Boven bij het bord dat ze bij de A37 hebben geplaatst (Rechten: RTV Drenthe / Rien Kort)

'Laatste woord nog niet over gezegd'

De gemeenteraad kan niet beslissen of de zonnewand er wel of niet komt. Daar gaat de provincie over omdat het project van de zonneroute langs de A37 door drie gemeenten (Hoogeveen, Emmen en Coevorden) loopt. Alle fracties zijn het erover eens dat er draagvlak moet zijn voor de zonnewand. "Over de zonnewand is het laatste woord nog niet gezegd."

Wethouder René van der Weide kan zich niet voorstellen dat er zonder draagvlak een zonnewand komt. "Als er onvoldoende draagvlak is, betekent dat er geen zonnewand komt. We hebben nadrukkelijk aangegeven dat de mogelijke komst onlosmakelijk verbonden is met draagvlak."

Van der Weide gaf aan dat er een enquête wordt uitgezet in het gebied en daarna een bijeenkomst wordt georganiseerd. "Dan kunnen we op basis van de uitkomsten kijken of er draagvlak is om het gesprek aan te gaan."

Kritiek op locatie proefopstelling

Daarnaast komt er een proefopstelling van de zonnewand op de parkeerplaats van het gemeentehuis. Raadsfracties zien de proefopstelling liever bij de A37 zelf in de buurt. "Ter plaatse kun je zien wat het effect is", aldus Auke Oldenbeuving (CDA).

"En je moet daar niet alleen een wand van zes meter neerzetten, maar ook eentje van vier meter. We spreken nu over draagvlak op basis van aannames, dat is jammer. Want je moet die aannames omzeilen als je zo'n proefopstelling ter plekke kunt realiseren. Want waar je die ook neerzet, het effect op de omgeving en het landschap worden alleen ter plaatse duidelijk." Oldenbeuving benadrukt dat zonder een proefopstelling op de plek zelf, er wellicht nooit draagvlak kan worden gecreëerd.

Veiligheidsvoorschriften

Volgens Van der Weide zijn er allerlei veiligheidsvoorschriften die het (nog) niet toelaten om de proefopstelling op de beoogde plek neer te zetten. Hij is ook niet blij met de gekozen locatie. "Het parkeerterrein van het gemeentehuis is zo ongeveer de verst mogelijke locatie vanaf de A37. Maar de proefopstelling was al in bestelling en is ook gereed. Dus laten we daar dan beginnen."

Van der Weide benadrukte dat hij nog aan het kijken is of de proefopstelling op een braakliggend industrieterrein neergezet kan worden, zoals bijvoorbeeld De Tweeling bij Nieuw-Amsterdam. Ook lopen er nog gesprekken met Rijkswaterstaat om de proefopstelling nog in de buurt van de A37 te krijgen.

