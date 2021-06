Zuidlaardermarkt gaat waarschijnlijk door: gemeente start met voorbereidingen

Nu mag er gestart worden met de voorbereidingen, hoewel de gemeente hierbij wel een slag om de arm houdt: "Dat wil niet zeggen dat de Zuidlaardermarkt automatisch ook doorgaat."

Op dinsdag 19 oktober dit jaar is het voor de liefhebbers waarschijnlijk weer feest: de Zuidlaardermarkt kan weer los. "Het gaat nu de goede kant op en ons land kan steeds verder van het slot", legt Thijsen uit. "Wat is er dan mooier dan een Zuidlaardermarkt dit najaar? Daar kijk ik net als vele Zuidlaarders en mensen in de wijde omtrek heel erg naar uit. De marktorganisatie heeft er zin in en we willen hem graag organiseren."

Vier onderdelen

Toch is er nog veel onduidelijk over hoe evenementen dit najaar vorm kunnen krijgen. Tynaarlo wil niet langer wachten op instructies van de Rijksoverheid en wil nu beginnen met de voorbereidingen om te voorkomen dat ze in tijdnood komen.

Hoe het evenement er precies uit gaat zien, is nog de vraag. De gemeente houdt de ontwikkelingen van het coronavirus nauw in de gaten. Om gemakkelijker iets te kunnen aanpassen als het virus toch weer oplaait, is het programma opgedeeld in vier onderdelen: de paardenmarkt, de warenmarkt, de kermis en de festiviteiten rondom de marktdag. Op die manier kan de gemeente gemakkelijker handelen als de maatregelen het niet toelaten. "Denk bijvoorbeeld aan onderdelen in aangepaste vorm, of het schrappen van onderdelen", aldus Thijsen.

