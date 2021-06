Wat 'n Kunst-festival dit jaar op Landgoed Mensinge

"Voor je het weet is het september", verzucht Piet van Houten. Niet dat de organisator van het Wat 'n Kunst-festival wakker ligt van een uitdaging. Als regelneef stond en staat hij aan de basis van menig evenement. En ja, daar hoort het populaire Wat 'n Kunst-festival in Roden ook bij. Het festival dat vorig jaar zijn vierde editie zou beleven, gaat dit jaar sowieso door.

Mensinge

Nieuw dit jaar is het feit dat het kunstfestival niet in het centrum van Roden plaatsvindt, maar op Landgoed Mensinge. Meer ruimte en minder gedoe met looprichtingen zijn een tweetal goede redenen. "En bij het museum hebben ze straks een expositie van de Haagse School. Dat valt mooi te combineren met het festival. Zo trek je direct ook meer bekijks voor de tentoonstelling", aldus Van Houten.

Een voordeel is verder dat alle artiesten al geboekt staan. "We hebben vorig jaar al gevraagd om het eerste volle weekend van september vrij te houden", zegt Van Houten. "Gelukkig heeft iedereen dat gedaan. Eén belletje met Ellen ten Damme en ik kreeg te verstaan dat ze er gewoon weer bij is."

In april werd bekend dat Ellen ten Damme, na een lockdown van bijna een jaar weer mag optreden. Hieronder vertelt ze hoe dat voelt:

Grote namen

Ten Damme is niet de enige grote naam die Roden aandoet. Tal van bekende kunstenaars weten het dorp ook dit jaar weer te vinden. De Amsterdamse Sam Drukker verzorgt weer één van de vele masterclasses, terwijl ook woordkunstenaar en Groninger stadsdichter Myron Hamming zijn bijdrage gaat leveren. "Hamming gaat aan de slag met jongeren. De bedoeling is dat er gedichten op muren in Roden komen. Een streetartist gaat daarmee bezig. We beginnen met een muur op de hoek van de Touwslager met de Wilhelminastraat."

Ook dit jaar moet Wat 'n Kunst weer een festival worden voor zowel de kunstkenner als de kunstliefhebber. "We willen een laagdrempelig festival organiseren. Iedereen moet het naar zijn zin hebben."

Spannend

De Roner horeca wordt door de organisatie zeker niet vergeten. "We zijn bezig om afspraken te maken zodat onze vaste horecapartners iets kunnen regelen op het terrein van Mensinge", zegt Van Houten. "Verder is er een openluchtpodium. Een grote ook, want alleen al de brassband van Ellen ten Damme bestaat uit 35 man."

Van Houten heeft er zichtbaar zin in. "Natuurlijk is het spannend, maar ik denk dat iedereen wel weer toe is aan een festival. Misschien zijn wij één van de eersten die weer los kunnen", zegt hij. "We gaan er in ieder geval van uit dat we iets kunnen. Zelfs als het tegenzit, komt er een festival. Dan maar met iets meer maatregelen.