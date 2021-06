Assen leverde NAM gegevens over bevingsgevoelige gebouwen

Ook laat NAM-woordvoerder Hein Dek weten dat de NAM de gemeente Assen 'niks verwijt'.

'Selectie aan NAM zelf'

Wel is het zo dat de NAM de lijst opstelde en niet de gemeente. Volgens de gemeente is dit namelijk de taak van het gaswinningsbedrijf zelf. "Er is overleg geweest over dit plan van aanpak met de gemeente Assen. De gemeente heeft aangegeven dat de selectie en uitvoering van de woningen aan de NAM zelf was. Wij maken de gemeente Assen geen verwijt in ieder geval", stelt Hein Dek namens de NAM, na vragen van RTV Drenthe.

De lijst is uiteindelijk opgesteld door de NAM zelf, die daarbij gebruikmaakte van de lijst van rijks- en gemeentelijke monumenten in Assen en van een aantal oude boerderijen rond de gasvelden Eleveld en Vries-Zuid. Die zijn volgens de NAM 'geclassificeerd als representatief door hun geografische ligging in het gebied van het winningsplan Westerveld'.

Tien panden in Assen en buitengebied

Op de lijst van tien gebouwen staan zes gebouwen in Assen en vier boerderijen in Loon, Eleveld, Ekehaar en Taarlo. Het gaat om historische gebouwen. De NAM kan in verband met de privacywetgeving niet aangeven om welke gebouwen het precies gaat.

Minister Bas van 't Wout van Economische Zaken bepaalde eind april dat gaswinning in elf kleine gasvelden in Noord-Drenthe door moet gaan. Zes gemeenten, waterschappen, milieuorganisaties en de werkgroep Stop Gaswinning Marsdijk Nu maakten vorig jaar bij de Raad van State bezwaar tegen het winningsplan Westerveld.

Het ministerie kreeg eind vorig jaar huiswerk van de Raad van State, omdat een aantal zaken in het gaswinningsplan Westerveld onvolledig was. Zo moest de NAM, in overleg met gemeenten, een selectie maken van bouwwerken die gevoelig zijn voor bodembeweging, als gevolg van de gaswinning uit de velden Eleveld en Vries-Zuid. De Raad van State vond dat dit onvoldoende in overleg met alle gemeenten was gebeurd, terwijl dit verplicht is.

'Overleg niet mogelijk'

Volgens de minister was het 'niet mogelijk in overleg te treden met de gemeente Assen over het plan van aanpak voor gevoelige bouwwerken, ondanks herhaaldelijke verzoeken van de NAM'. Gezien deze ervaring worden de voorschriften voor gaswinningsplannen anders, stelt de minister. "Gemeenten worden voortaan geraadpleegd over kwetsbare gebouwen, in plaats van in overleg te treden." Reageert de gemeente niet, dan maakt dat voortaan niets uit voor het wel of niet door kunnen gaan van het winningsplan, aldus de minister. "Het is onwenselijk als dit een onoverkomelijke horde wordt in de uitvoering."

Extra versnellingsmeters

Verder zijn er volgens de NAM extra versnellingsmeters geplaatst in het gebied. Die zijn overgedragen aan het KNMI. De extra versnellingsmeters zijn zo geplaatst dat er altijd minimaal één versnellingsmeter binnen een afstand van vijf kilometer van het epicentrum van een beving aanwezig is.

"Om meer duidelijkheid te krijgen over grondversnellingen bij bewoning, wordt ook gezorgd dat er in de dichtstbevolkte gebieden boven of rondom het gasveld tenminste één versnellingsmeter aanwezig is. De meters zijn niet per se geplaatst bij de kwetsbare gebouwen die een bouwkundige opname hebben gehad", aldus de NAM.

Vragen GroenLinks

GroenLinks in Assen eiste vorige maand in schriftelijke vragen opheldering van het college over de gebouwenlijst. Fractievoorzitter Hans Marskamp wilde weten waarom de gemeente Assen niet meewerkte aan de lijst van trillingsgevoelige gebouwen, of er mogelijkheden zijn om dit alsnog te doen en of de gemeente hiermee haar eigen positie niet ondergraven heeft in de procedure voor de Raad van State. Het college van B en W heeft zelf nog niet op deze vragen gereageerd.

Tot 10 juni kunnen partijen bij de Raad van State nog weer reageren op de reactie van het ministerie op het winningsplan Westerveld. Voormalig minister Eric Wiebes van EZK stemde eind 2018 in met het winningsplan van de NAM. Het bedrijf wil uiterlijk tot 2028 gas kunnen blijven winnen uit gasvelden in de omgeving van Assen, Vries en Een. Vorig jaar stapten de tegenstanders naar de Raad van State.

Lees ook: