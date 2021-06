Station Assen genomineerd voor 'Beste Gebouw van het Jaar'

Het station is genomineerd in de categorie 'Identiteit en icoonwaarde'. In die categorie zijn ook het Van der Valk Hotel Zuidas in Amsterdam en Studio Thonik in Amsterdam genomineerd. Het station in Assen werd ontworpen door architectenbureau Powerhouse Company in samenwerking met architectenbureau De Zwarte Hond. Dit gebeurde in opdracht van de gemeente Assen in samenwerking met NS en ProRail. De BNA omschrijft station Assen als 'uitnodigend, herkenbaar en toegankelijk'.

Stemmen

Door een vakjury met als voorzitter voormalig minister Alexander Pechtold werden uit 108 inzendingen achttien projecten geselecteerd, aldus de BNA. Daarvan werden er twaalf daadwerkelijk genomineerd voor de prijs.

Het station in Assen maakt als genomineerde kans op twee prijzen: de vakjuryprijs en de publieksprijs. Tot maandag 9 augustus kan er gestemd worden.