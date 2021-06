Strijd tussen waterschap en Nedmag over zoutfonds gaat door bij de rechter

"Door de zoutwinning hebben we als waterschap te maken met forse kosten. We willen goede afspraken maken over de vergoeding hiervan door Nedmag, ook voor de periode nadat Nedmag geen zout meer wint. We vinden dat het instemmingsbesluit hierin moet voorzien en dit is nu niet het geval. Daarnaast stellen we beroep in omdat we vinden dat het besluit van de minister onvoldoende zorgvuldig tot stand is gekomen", zo schrijft het waterschap op de website.

Opvattingen mijlenver uiteen

Het waterschap is teleurgesteld in de opstelling van Nedmag over de vergoeding van de kosten die worden gemaakt vanwege de zoutwinning. "We zijn in gesprek geweest met Nedmag om nieuwe afspraken te maken over compensatie. Het gaat daarbij om veel geld. Helaas hebben we moeten besluiten dat verder praten geen zin heeft. Wat Nedmag biedt en wat wij vragen, ligt mijlenver uit elkaar", zegt Fien Heeringa van het dagelijks bestuur van het waterschap.

Zonder goede compensatieregeling voor de lange termijn, vreest het waterschap de kosten te moeten afwentelen op de belastingbetaler. "Het zijn kosten die rechtstreeks het gevolg zijn van de commerciële activiteiten van Nedmag. Dit vinden we onacceptabel en hier strijden we tegen", aldus Heeringa.

Voorwaarden compensatie

Nedmag liet eerder al weten het prima te vinden als het waterschap in beroep gaat. "Het is hun goed recht, maar ik zou liever in gesprek blijven", zei directeur Bert Jan Bruning van de Nedmag. Het bedrijf wil geen eeuwigdurende regeling en stelt voorwaarden aan een 'zoutfonds'. Want het waterschap bestaat misschien ook niet voor eeuwig.

Bovendien is de Nedmag aan het innoveren waardoor in de toekomst misschien minder magnesium zal worden gewonnen dan nu gepland. De bodemdaling zou dan ook kleiner kunnen zijn dan nu wordt ingeschat, zo redeneert het bedrijf.

Provincie

Ook Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe vraagt het ministerie in een brief om een financiële waarborg, zodat er zekerheid is dat de kosten worden vergoed als de zoutwinning eindigt.

