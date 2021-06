Coronastatus Drenthe van 'zeer ernstig' naar 'zorgelijk'

Dat betekent dat Drenthe het stapje 'ernstig' heeft overgeslagen.

Om het risiconiveau per regio te bepalen, kijkt de overheid naar twee cijfers: het aantal positieve testen en het aantal ziekenhuisopnames. Het meest ernstige cijfer van deze twee bepaalt het risiconiveau.

Wat betekenen de vier risiconiveaus?

De vier risiconiveaus betekenen eenvoudig gezegd het volgende:

1. Waakzaam: De situatie is onder controle te houden. Het aantal nieuwe besmettingen is laag. De druk op de zorg valt mee.

2. Zorgelijk: De situatie is lastig onder controle te houden. Er zijn veel nieuwe besmettingen. De druk op de zorg is groot.

3. Ernstig: De situatie is slecht. Er is een groot aantal nieuwe besmettingen. De druk op de zorg is erg groot.

4. Zeer ernstig: De situatie is erg slecht. Er zijn extreem veel nieuwe besmettingen. De druk op de zorg is extreem groot.

Hoe wordt het risiconiveau bepaald?

Elke twee weken - of vaker als dat nodig is - wordt op basis van het aantal ziekenhuisopnames en het aantal besmettingen bepaald in welke risiconiveau regio's zitten. Dit is dus op basis van de cijfers en gebeurt automatisch. De nieuwe indeling in risiconiveaus wordt iedere keer op het dashboard gepubliceerd.

Het Outbreak Management Team (OMT) bekijkt regelmatig of de grenswaarden (het aantal ziekenhuisopnames en besmettingen dat hoort bij een risiconiveau) nog goed werken en adviseert het kabinet over nieuwe grenswaarden als dat nodig is. Ook toetst het OMT regelmatig of het nodig is om nieuwe indicatoren toe te voegen. Dit doen ze om te voorkomen dat in de toekomst de indicatoren niet meer passend zijn vanwege een ander testbeleid, hogere vaccinatiegraad of andere virusvarianten.

Er zijn veel cijfers over corona beschikbaar. De risiconiveaus maken voor iedereen duidelijk welke cijfers belangrijk zijn en hoe ernstig de situatie per regio is.

Geen consequenties

Overigens heeft het risiconiveau geen gevolgen voor de coronamaatregelen. Momenteel gelden voor het hele land, ongeacht het risiconiveau van een regio, dezelfde coronamaatregelen. Het huidige niveau is vandaag bijgesteld, en daarvoor zijn de cijfers van 31 mei tot en met 6 juni bekeken. Het niveau wordt opnieuw bepaald rond 22 juni.