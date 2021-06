Provincie wil dieren blijven afschieten op vliegveld: 'Faunabeheerplan niet nodig'

De provincie Drenthe wil in het belang van de verkeersveiligheid tientallen diersoorten blijven afschieten rondom Groningen Airport Eelde. De rechter stak daar onlangs een stokje voor, maar de provincie gaat nu tegen die uitspraak in hoger beroep.

Begin vorig jaar gaf de provincie een vergunning voor het doden van 41 soorten vogels en 26 soorten zoogdieren als zij een gevaar zouden vormen voor het vliegverkeer. Het gaat onder andere om katten, vossen en aalscholvers, tot onvrede van dierenorganisaties die vervolgens naar de rechter stapten.

Provincie niet eens met rechter

De rechtbank in Noord-Nederland boog zich over de situatie en stelde vast dat een ontheffing voor het vangen en doden van beschermde dieren onder voorwaarden is toegestaan. Dit moet dan wel gebeuren volgens een door de provincie goedgekeurd faunabeheerplan. Als er geen faunabeheerplan is of als een diersoort hierin niet wordt genoemd, dan ontbreekt volgens de rechters de onderbouwing.

De provincie is het hier niet mee eens en gaat in hoger beroep. Zij is van mening dat een faunabeheerplan niet nodig is. "Omdat het alleen lokaal beheer betreft, op het terrein van de luchthaven", schrijft Gedeputeerde Staten. Daarbij vindt het college dat het vliegveld zelf beschikt over voldoende kennis en expertise om dit beheer goed en als bedoeld uit te voeren.

