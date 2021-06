Corona: 36 nieuwe besmettingen in Drenthe

Sinds gisterochtend zijn er in Drenthe 36 nieuwe coronabesmettingen bij gekomen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Gisteren waren het er 32.

De meeste besmettingen kwamen het afgelopen etmaal uit de gemeente Emmen (7), gevolgd door Tynaarlo (6) en Assen (5). Er zijn geen nieuwe overlijdens gemeld. Het aantal ziekenhuisopnames per gemeente is op moment van publiceren nog niet bekend.

Aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 08-06-2021)

Gemeente Besmettingen Overlijdens Aa en Hunze 1420 (+3) 20 (+0) Assen 3755 (+5) 15 (+0) Borger-Odoorn 1606 (+1) 15 (+0) Coevorden 2889 (+3) 31 (+0) Emmen 9118 (+7) 80 (+0) Hoogeveen 4577 (+4) 41 (+0) Meppel 2349 (+1) 27 (+0) Midden-Drenthe 2057 (+2) 30 (+0) Noordenveld 1686 (+2) 26 (+0) Tynaarlo 1548 (+6) 24 (+0) Westerveld 984 (+1) 21 (+0) De Wolden 2024 (+1) 24 (+0)

Drenthe ziekenhuizen

Op dit moment zijn er in Drenthe 9 patiënten met corona in het ziekenhuis opgenomen, waarvan 4 op de intensive care (ic). Dat meldt het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN). Op 4 juni waren dit nog 8 patiënten, waarvan 3 op een ic-bed. Precies een week geleden (1 juni) lagen er 10 patiënten met corona in de Drentse ziekenhuizen, waarvan 4 op de ic.

Landelijke cijfers

Het RIVM heeft deze week 30 procent minder positieve coronatesten geregistreerd dan een week eerder.

Voor de tweede dag op rij zijn in Nederland minder dan 1500 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Tussen gisterochtend en vanochtend testten 1465 mensen positief. Dat is het laagste aantal sinds half september. Gisteren meldde het RIVM iets meer nieuwe gevallen.

Op maandagen en dinsdagen zijn er doorgaans minder nieuwe gevallen dan op andere dagen. Dat komt doordat minder mensen zich in het weekeinde laten testen. In de loop van de week loopt het aantal positieve tests meestal iets op. Maar vergeleken met vorige weken is goed te zien dat het aantal gevallen daalt. Vorige week dinsdag en de dinsdag daarvoor waren er bijna 2500 positieve tests.

Het RIVM heeft in de afgelopen zeven dagen 14.397 meldingen van positieve tests gekregen. Dat komt neer op gemiddeld 2057 per dag, en ook dat is het laagste peil sinds september.

Het aantal sterfgevallen steeg met 14. Op dinsdagen ligt dat cijfer meestal hoger dan op andere dagen. Wanneer een coronapatiënt in het weekeinde overlijdt, wordt dat vaak op maandag doorgegeven aan het RIVM. Dat meldt het in de cijfers van dinsdag.

Sinds het begin van de uitbraak zijn meer dan 1,6 miljoen Nederlanders positief getest. Van meer dan 17.700 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden.