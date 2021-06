Nikolai Laursen van FC Emmen naar Heracles Almelo

Nikolai Laursen is ook volgend seizoen in de Eredivisie actief, want de Deen ruilt FC Emmen in voor Heracles Almelo. Hij heeft in Almelo een contract voor drie seizoenen getekend met daarin een optie voor nog een seizoen.

De 23-jarige vleugelaanvaller kwam twee seizoenen geleden over van PSV en was zijn eerste seizoen op De Oude Meerdijk nagenoeg het hele seizoen een vaste waarde. Afgelopen seizoen moest hij het vooral doen met invalbeurten.

Laursen, die bij FC Emmen nog contract voor een jaar had, was vorige week nog actief op het EK onder 21 nog actief voor Denemarken. In de kwartfinale werd zijn land echter uitgeschakeld door Europees kampioen Duitsland.

'Club waar ik verder kan groeien'

"Heracles Almelo is een stabiele Eredivisieclub waar ik verder kan groeien", reageert hij over zijn overstap op de website van de Almeloërs. "Heracles Almelo is een club met goede faciliteiten en een mooie visie over voetbal. Ik wil hier zoveel mogelijk spelen en uitgroeien tot een vaste basiswaarde."

In het shirt van de Emmenaren was Laursen in twee seizoenen goed voor zes competitiegoals en drie assists. Hij kwam uiteindelijk tot 51 officiële wedstrijden in het Emmen-shirt. Het is niet bekend wat Heracles Almelo heeft betaald om het contract van de Deen bij FC Emmen af te kopen.

