Eerste ECO15-huis in Assen als antwoord op het klimaatprobleem

ECO15 is een bouwconcept van Rens Architecten, van het architectenpaar Ruud Room en Sophie Schäfer uit Emmen. Na het eerste huis in Assen hopen ze het duurzame bouwconcept verder over Drenthe en het hele land uit te kunnen rollen. "Dit is het eerste huis wat opgeleverd wordt, maar we hebben inmiddels meer opdrachten lopen."

Volgens het duo is het ECO15-huis 'een mooie combinatie van het beste van twee werelden': "We bouwen bijna alles met natuurlijke, herbruikbare materialen en het is zo goed geïsoleerd dat het huis nauwelijks energie nodig heeft. De zon doet het werk", legt Ruud Room uit.

Bouwen op de zon

En dat de zon haar werk doet, heeft niks te maken met zonnepanelen. Want die zijn volgens het architectenduo helemaal niet nodig. Ook al denken de toekomstige eigenaren nog wel aan vijftien panelen, mochten ze straks een elektrische auto aanschaffen en die willen opladen. In principe verwarmt het huis zichzelf door natuurlijke warmte. Dat heet passief bouwen. En er zijn nauwelijks installaties nodig. Alleen een kleine warmtepomp, die binnen in het huis past en alle elektriciteit regelt, met een gemiddeld jaarverbruik van 15 kWh per vierkante meter. "Vandaar dus ook ECO15", lacht Ruud Room.

Alleen bij extreme kou zou het ECO15-huis wel een 'warm' steuntje in de rug kunnen gebruiken door middel van infraroodpanelen, een elektrische radiator of een elektrische haard. "Maar in principe is het huis thermisch heel comfortabel met goede isolatie, een gezonde binnenluchtkwaliteit en een verwaarloosbaar lage warmtebehoefte. Je moet alleen goed bouwen op de zon", aldus Ruud Room.

(Bekijk de reportage hieronder over het ECO15-huis in Assen, verhaal gaat verder onder de video)

Geen geitenwollensokkenimago

Een misvatting is volgens de ontwerpers het geitenwollensokkenimago, dat al snel op ecologisch bouwen wordt geplakt. "Wat wij doen is moderne architectuur, maar bouwen doen we dan met natuurlijke producten, zoals hout, isolatieplaten van houtvezel en eventueel een leemlaag op de binnenwand voor extra isolatie als de opdrachtgever dat wil. Maar nagenoeg alle materialen zijn herbruikbaar voor later", legt Room uit.

Het huis van de toekomst, van natuurlijk materiaal en met nauwelijks energieverbruik, sprak opdrachtgever en eigenaar Yolanda de Bruin en haar partner bijzonder aan. "We zochten een bouwkavel in Assen en ik las ergens iets over dit bijzondere bouwconcept, waarover Ruud vertelde dat dit ECO15-huis in principe het jaarlijkse stroomverbruik heeft van een föhn. Geweldig dachten wij, dat moeten wij hebben. Wij willen ook graag duurzaam bezig zijn en denken aan de toekomst van onze kinderen. En alles viel toen mooi samen", vertelt Yolanda glunderend.

(verhaal gaat verder onder de foto)

Dwarsdoorsnede van de muur van het ECO-15 huis van speciaal hout en isolatiemateriaal van houtvezel (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Door alle duurzame toepassingen is de CO2-uitstoot van het ECO15-huis vele malen lager dan de doorsnee nieuwbouwwoningen. Dat komt door de natuurlijke bouwmaterialen, het transport, de opbouw van het huis en - last but not least - ook het uiteindelijke verbruik door de lage energievraag.

Bouw in eigen beheer

Omdat het ECO15-label hoge eigen stelt aan duurzaamheid, was het lastig aannemers te vinden die op deze manier bouwen. Daarom bouwt het architectenduo de woning in eigen beheer via Rens Ontwikkeling. Zo houden ze zelf strak de regie op het bouwproces, allemaal voor 'het beste resultaat'. In juli moet het eerste ECO15-huis opgeleverd worden. "We lopen helaas wat achter in planning, want we hadden een probleem met de levering van materialen. Maar als alles verder meewerkt, is over anderhalve maand het huis klaar", vertelt Sophie Schäfer.

Toekomstig bewoonster Yolanda de Bruin is zo enthousiast over haar ecologische en duurzame huis, dat ze er een speciale blog over bijhoudt. Sinds februari, toen de eerste schop de grond inging aan de Bovist 39, schrijft ze regelmatig over de vorderingen van het eerste ECO15-huis van Nederland. "Fantastisch dat we op deze manier een inkijkje kunnen geven over het bijzondere bouwproces van dit huis en alles wat daarbij komt kijken", zegt ze.