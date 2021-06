René Karst neemt Oranjehit van RTV Drenthe op

Als Karst wordt benaderd door de Drentse programmamakers, begint hij te lachen: "Kom maar langs joh, dan kijken we wel of we er iets mee kunnen." En wat als een grapje is begonnen, werd vanmiddag in de praktijk gebracht.

'Echte meezinger'

In de studio van Martin Sterken in Valthermond wordt de platte tekst, die de zanger aangeleverd kreeg, voorzien van een arrangement. De melodie is bedacht door Karst: "Het is een echte oranjemeezinger en een melodietje dat echt blijft hangen."

Volgens de feestmuziekexpert moet een dergelijk lied altijd een meebrulgehalte hebben: "Je wilt dat de mensen in het stadion losgaan op jouw plaat, dan is het noodzakelijk dat je hen die kans ook biedt met je liedje."

Martin Sterken noemt het nummer een 'oorwurm' (Rechten: RTV Drenthe / Tom Meijers)

Producer Sterken denkt dat het met het meebrulgehalte wel snor zit: "Dit wordt echt een oorwurm. De mensen die al iets hebben gehoord, hoor ik de hele dag het melodietje neuriën. Dat is dus wel in orde als je het mij vraagt. Het is een goede plaat", vat Sterken samen, waarna hij zijn duim in de lucht steekt.

Ook Karst voelt het deuntje helemaal: "Het gaat echt alle kanten op. Bovendien doen termen als 'Olé', 'Tiki Taka' en 'Jalalala' het altijd goed. Voeg daar de legendes Freddy Frikandel en de Tirador aan toe, die toch veel hebben betekend in de historie van het voetbal, en je hebt naar mijn mening gewoon een hit!"

Bekijk hieronder het item en beluister het voorproefje: