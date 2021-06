Beton- en houtrot aangetroffen bij acht bruggen in Borger-Odoorn

Bij de Scholtensbrug in Odoornerveen is ook betonrot aangetroffen. (Rechten: RTV Drenthe / Rien Kort)

Bij twee betonbruggen en zes houten bruggen in de gemeente Borger-Odoorn is beton- of houtrot aangetroffen. De situatie levert echter geen acuut gevaar op, aldus wethouder Freek Buijtelaar. Binnenkort beginnen de herstelwerkzaamheden. Om de ernst van de schade vast te stellen volgt er nog aanvullend onderzoek.

De beschadigen aan de bruggen kwamen aan het licht nadat de gemeente een zogenoemde nulmeting uitvoerde bij alle 59 bruggen in de gemeente. "Periodiek controleren we de staat van onderhoud van de bruggen", aldus Buijtelaar. "Daarbij kijken we onder meer naar het schilderwerk en de brugdekplanken."

In de onlangs opgestelde beleidsnota voor de openbare ruimte bleek echter dat er niets bekend is over het draagvermogen van de zwaarst belaste overspanningen. Beleid voor groot onderhoud of vervanging bestond ook niet.

Tot 2025

Reden voor de gemeente om alle bruggen maar onder de loep te nemen. Volgens het onderzoek verkeren de meesten in redelijke tot matige staat. Tot 2025 hoeft er echter niets vervangen te worden.

Bij acht is dus meer onderzoek nodig vanwege de aangetroffen mankementen. Door de rot liggen de ijzers bloot die bovendien roest vertonen, aldus Buijtelaar. Daarom moet er nader gekeken worden naar de technische staat en de levensverwachting van de bruggen. "Na dat onderzoek kunnen we bepalen of we groot onderhoud gaan plegen of toch overgaan op vervanging."

Om welke bruggen gaat het?

De bruggen waar het om gaat zijn de betonnen Eeserbrug (tussen Borger en Ees) en de dito Scholtensbrug in Odoornerveen. De houten exemplaren betreffen er vier aan het Zuiderdiep in Valthermond, een brug over kanaal Buinen-Schoonoord, de onderdoorgang bij de Buinerstraat in Borger en eentje langs de Kalmoes in Nieuw-Buinen. Laatstgenoemde wordt waarschijnlijk vervangen door een dam, aldus de wethouder.