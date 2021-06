Organisatie NK wielrennen krijgt officieel toestemming voor publiek op VAM-berg

De intentie was er al, maar de vergunning is nu ook officieel rond. De organisatie van het NK Wielrennen op de VAM-berg in Wijster mag in het weekend van 19 en 20 juni tweeduizend toeschouwers per dag ontvangen.

De toeschouwers betalen vijftien euro voor een ticket en kunnen via het programma Testen voor Toegang een test ondergaan in één van de teststraten van Testen voor Toegang. Uiterlijk veertig uur voor het betreden van het NK terrein moet er een test gedaan worden.

"Dit is in vergelijking met vorig jaar pure winst", zegt organisator Thijs Rondhuis van Courage Events. Vorig jaar, toen het NK op de VAM werd uitgesteld tot eind augustus, was er helemaal geen publiek bij het NK. "De renners zullen weer sfeer ervaren bij het nationale kampioenschap en voor wielerliefhebbers is dit een mooie gelegenheid om in eigen land weer een koers van dichtbij te kunnen bekijken. Met vijftien euro zijn onze kosten gedekt en de toeschouwers hoeven geen kosten te maken voor een test", aldus Rondhuis

Titelverdedigers Van der Breggen en Van der Poel

Zaterdag rijden de profs bij de vrouwen hun wedstrijd, gevolgd door de beloften-mannen. Zondag wordt het NK afgesloten met de wegwedstrijd van de profs bij de mannen. Anna van der Breggen en Mathieu van der Poel zijn de titelverdedigers. Zij wonnen vorig jaar het rood-wit-blauw tijdens de eerste editie van het NK op de VAM.

Geen publiek bij NK tijdrijden Emmen

Eerder deze week werd bekend dat er bij het NK tijdrijden, dat volgende week woensdag in Emmen wordt verreden, geen publiek welkom is. Daar rijden de renners op een parcours van zestien kilometer waar publieksstromen niet te sturen zijn. Dat geldt niet voor de VAM in Wijster. Dat is tijdens de wedstrijd een afgesloten evenemententerrein.

