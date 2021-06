Motorcoureur Walid Kahn maakt comeback in Duits kampioenschap

Walid Khan (21) maakt dit weekend in het Tsjechische Most zijn comeback als coureur in het Duitse Supersport 300 kampioenschap. De voormalig Red Bull Rookies-coureur, die in Coevorden is opgegroeid, vervangt op het Tsjechische circuit de Oostenrijker Leo Rammerstorfer binnen Team Freudenberg KTM.

De Oostenrijker moet verstek laten gaan vanwege verplichtingen in de Oostenrijkse Junior Cup. Kahn was in 2017 ook al actief voor het Duitse team in de toenmalige NEC Moto3 klasse. Toen eindigde hij op de tweede plaats in het eindklassement. Later reed de Drent ook nog in het WK Supersport 300.

Team Freudenberg benaderde Khan als invaller. Via Facebook laat het team weten blij te zijn met de tijdelijke hereniging. "We hebben in het verleden een geweldige tijd gehad met Walid. Hij heeft al Supersport 300-ervaring en in het wereldkampioenschap heeft hij zelfs al het podium gehaald. Bij de eerste trainingen in Most zullen we flink aan de slag gaan, zodat hij zich op zijn gemak voelt op onze motor en weer kan aanvallen."

