Stempel in gele boekje kan niet in Emmen worden gezet: 'Snap ik echt niet'

"Belachelijk." Een ander woord hebben Emmenaren Co Patist en Ali Zingstra er niet voor. Het stel moet voor een stempel in hun gele inentingsboekje naar Assen, Meppel of Hoogeveen. In hun eigen woonplaats kan dat niet. De twee snappen daar niets van.

Vanaf maandag zetten alle GGD's in Nederland een stempel in de zogenoemde gele boekjes voor coronaprikken. Onder meer reizigers maken hier gebruik van om aan aan te kunnen tonen dat ze tegen diverse ziektes zijn ingeënt, waaronder COVID-19.

Reizen over de grens

Overigens is het gele boekje niet hetzelfde als een officieel COVID-certificaat dat reizen over de grens weer mogelijk moet maken. In Europees verband wordt daar wel aan gewerkt, maar sommigen beschouwen een stempel beter dan helemaal niets.

Wie wel geprikt is, maar nog geen stempel heeft ontvangen, kan alsnog terecht op diverse priklocaties. Alle GGD's bieden daar tussen 18.00 en 20.00 uur de mogelijkheid toe. Reislustig als Patist en Zingstra zijn, wilden ook zij een stempel.

'Snap ik echt niet'

Patist: "We hadden al begrepen dat het in Emmen niet mogelijk was. Toch wilde ik een poging wagen, maar een kennis van mij had dit al zonder succes geprobeerd. Je moet toch echt naar één van de andere steden."

De Emmenaar kan er weinig begrip voor opbrengen. "Het doet me denken aan de FC Emmen-fans, die aanvankelijk naar Assen moesten voor een test. Het is absurd dat je zo'n eind moet rijden. Dat het bij de grootste gemeente van Drenthe niet kan, dat snap ik echt niet."

'Kleine moeite'

Patist en Zingstra maken binnenkort toch nog de reis naar Assen, al is het onder protest. "Want je vraagt je af: hoe zit het met ouderen of mensen die slecht ter been zijn? Het is toch een kleine moeite om buiten een tafeltje met een stempelkussen neer te zetten?"

Tijdens hun inentingen kreeg het stel niet de indruk dat het overloopt van drukte op de priklocatie in Emmen. "Bovendien gaat het maar om een kleine fractie mensen. Want lang niet iedereen heeft zo'n geel boekje."

Drive-thru

Volgens Marjon Feenstra van GGD Drenthe kunnen mensen alleen terecht in Assen, Meppel en Hoogeveen vanwege de aanwezigheid van drive-thru teststraten.

"We hebben nog steeds te maken met coronabeperkingen", motiveert ze. Drukte moet mede daarom zoveel mogelijk worden vermeden. "In de drive-thru zitten bezoekers in de auto, waardoor afstand gegarandeerd is." Het vaccinatie- en testcentrum in Emmen heeft dit echter niet en dat is de reden waarom je daar niet terechtkunt met gele boekjes.

De GGD is zich er van bewust dat dit ongemak met zich mee kan brengen. "Maar we hebben te maken met bepaalde regels. We hopen op deze manier de burgers deze mogelijkheid alsnog te bieden." Het halen van een gele stempel kan nog tot en met 1 juli.

