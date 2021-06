Zonneroute A37 lost in één klap netwerkprobleem Zuidoost-Drenthe op

In Emmen staan nu proefopstellingen van mogelijke panelen die langs de hele A37 worden geplaatst, zodat omwonenden kunnen kijken hoe de zonneroute eruit gaat zien. Ondertussen verzet Erica zich ertegen. Zonnepanelen die langs de weg liggen zijn in hun ogen prima, maar een zes meter hoge zonnemuur voor Parc Sandur is wat hen betreft geen optie.

Draagvlak onderzoeken

Wethouder René van der Weide is stellig na een debat in de raadscomissie gistervond. Als er geen draagvlak is, komt er geen zonnemuur. Om dat draagvlak te onderzoeken, wordt er een enquête gehouden in de omgeving.

De plannen om het middendeel en de taluds van de hele tunnelbak te gebruiken, konden dus de prullenbak in. Ook het idee om bij de parkeerplaatsen van de tankstations Zwinderendseveld en Groote Veldblokken uit te pakken kan geschrapt worden vanwege een gebrek aan ruimte. Volgens projectleider Okke van Brandwijk blijft er langs de 42 kilometer lange A37 nog genoeg ruimte over om voldoende zonne-energie op te wekken om een stad als Assen dag en nacht van energie te voorzien.

Zonnemuur én geluidsscherm

Daar waar ze in Erica geen zonnemuur willen, hebben ze in Hoogeveen juist voor de komst ervan gestreden. De Werkgroep Geluidshinder A37 en A28 ging in een vroeg stadium aan tafel bij Rijkswaterstaat en de overheden met als doel om een zonnemuur te laten plaatsen die tevens werkt als geluidsscherm. En de Hoogeveners kregen deels hun zin. De naam geluidsscherm wil Rijkswaterstaat officieel niet gebruiken, maar de zonnemuur komt er en gaat geluid reduceren.

De Werkgroep Geluidshinder A37 en A28 zal nog met de provincie en de gemeente Hoogeveen aan de slag moeten als ze het laatste stuk van de zonnemuur willen doortrekken naar knoopunt Hoogeveen. Volgens projectleider Van Brandwijk liggen er wel kansen. Tegen 2028 gaat het knooppunt waarschijnlijk op de schop, omdat de A28 tussen Meppel en Hoogeveen aangepast en misschien verbreed zal worden.

Soorten panelen

Ondanks dat er al diverse animaties zijn gemaakt van hoe de opstelling van panelen langs de zonneroute eruit moeten zien, moet een proefopstelling met verschillende soorten zonnepanelen dat beeld nog beter verduidelijken. Drie leveranciers van verschillende soorten panelen hebben proefopstellingen gebouwd op de parkeerplaats naast het gemeentehuis in Emmen.

Er staan panelen die niet eens op zonnepanelen lijken, panelen die grote honingraatstructuren hebben en panelen die doen denken aan de zonnepanelen die we allemaal kennen, maar dan wel in drie bijzondere kleuren.

In de toekomst wordt geprobeerd om toch nog ergens langs de A37 een proefopstelling te maken, zo laat omgevingsmanager Nadinja Hettinga van Rijkswaterstaat weten.

Dikke stroomkabel

Als het lukt in de huidige energiewetgeving wil Rijkswaterstaat op termijn samen met Enexis en Tennet ook een dikke stroomkabel over het hele traject van de A37 laten leggen. Deze kabel moet zo dik worden, dat samen met andere technische aanpassingen in één klap het capaciteitsgebrek op het stroomnetwerk in Zuidoost-Drenthe kan worden opgelost.

Door de huidige gang van zaken liggen er voor de hele route vanaf Hoogeveen tot aan Zwartemeer inmiddels zonneplannen. Op de grootste delen van het traject komen de panelen op één of andere manier liggend in de zij- of brede middenberm van de A37 en in de 'oksels' van de op- en afritten. Klaverblad Holsloot heeft de meeste tussenruimte en zal daardoor van het grootste aantal zonnepanelen worden voorzien.

Alleen op de grens van Nederland en Duitsland was nog niks gepland in de zonneroute, maar ook daar komt verandering in. Op die plek moet eveneens een opstelling van zonnepanelen komen, die een herkenningspunt in het landschap zal vormen. Binnenkort moet het ontwerp daarvoor klaar zijn.

Voor de zomer wil Rijkswaterstaat het bestemmingsplan voor het zonnerouteplan klaar hebben in samenwerking met gemeenten en provincie. Omdat de snelweg door meerdere gemeenten loopt, is niet gekozen voor losse bestemmingsplannen, maar voor een provinciaal inpassingsplan (PIP). Dan kunnen zienswijzen en eventuele bezwaren worden ingediend. Uiteindelijk wordt het definitieve PIP vastgesteld door de Provinciale Staten.

Half juni zijn de nieuwste beelden van onder meer Holsloot beschikbaar via deze overzichtskaart. Daar kun je nu al zien hoe verschillende plekken langs de A37 eruit gaan zien.

