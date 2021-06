Hoe houd je de stranden schoon? Assen probeert picknickkleed

Rondom de Baggelhuizerplas in Assen is het een jaarlijks terugkerend probleem. Als de temperatuur stijgt en de zon laat zich vaker zien, dan neemt ook de hoeveelheid troep op het strand toe. "Mensen laten hun afval gewoon achter op de plek waar ze hebben gezeten", klaagt Petra Medendorp, beheeradviseur reiniging van de gemeente Assen.

Picknickkleedjes

Normaal gesproken ruimen medewerkers van de gemeente de rommel op, maar op warme dagen in het weekend wordt er een externe partij ingehuurd om het strand weer schoon te krijgen. Het liefst ziet de gemeente dat die hulp niet nodig is en dat mensen zelf hun afval weggooien. Om dat te stimuleren begint Assen in de zomervakantie met een pilot met picknickkleedjes.

De strandganger kan dat kleedje ophalen bij een snackkar van Stichting Phusis bij de plas, legt Medendorp uit. "Van dat kleedje kunnen ze aan het einde van de dag een vuilniszak maken waar al het afval in kan. Die zak kan vervolgens in de container. De bedoeling is dat zo het strand schoner wordt achtergelaten."

De kleedjes zijn een initiatief van Nederland Schoon. De gemeente zal ook zelf de kleedjes uitdelen en het gesprek aangaan met de strandganger. "We willen uiteindelijk een gedragsverandering. Nog liever zouden we zien dat iedereen de troep mee naar huis neemt en die gescheiden afvoert, maar dat is een brug te ver. Vandaar deze tussenstap."

Ondergrondse containers

Ook bij 't Nije Hemelriek en 't Gasselterveld is zwerfafval al tijden een doorn in het oog van de gemeente Aa en Hunze, de provincie en Staatsbosbeheer. Zij werken samen om een bezoek aan de recreatieplassen zo aangenaam mogelijk te maken.

Boswachter Martijn Harms is nieuwsgierig naar de pilot bij de Baggelhuizerplas en vindt het de moeite waard om, bij goede resultaten, ook eens te kijken naar picknickkleedjes bij 't Nije Hemelriek en 't Gasselterveld. "Maar in de vuilnisbakken nemen de kleedjes ook weer extra ruimte in", vreest hij. "Daardoor lopen die mogelijk sneller vol."

De beperkte opslag in de bakken vormt rondom de zwemplassen mogelijk een probleem. Daarom kijkt Harms of het mogelijk is om volgend jaar ondergrondse containers te laten plaatsen met meer opslag. "Die zien eruit als een normale prullenbak, maar je kunt er veel meer in kwijt. Dan zit de prullenbak niet meteen vol als er een kapotte flamingo in wordt gestopt."

Harms is van mening dat er rondom de zwemplassen genoeg vuilnisbakken staan om al het afval in te dumpen. "En door het strand steeds zo schoon mogelijk te houden, hopen we dat dat geen aanleiding geeft om troep achter te laten."

Vorig jaar werd er in de zomer ook enorm veel afval achtergelaten. Toen gingen zogenoemde 'ploggers' aan de slag om de troep op te ruimen:

Onderwijs

In Emmen zit de gemeente eveneens met het zwerfafval in de maag. Vooral over de Rietplas en het Raadhuisplein zijn de afgelopen tijd meer meldingen binnengekomen. Door de extra opruimrondes die nodig zijn, moet de gemeente de portemonnee trekken.

Dat is een ongewenste situatie, dus zegt Emmen veel aandacht te besteden aan het zwerfafval. Zo worden er op dit moment programma's opgestart in het onderwijs. Jongeren die voor hun profielwerkstuk het thema zwerfafval hebben gekozen, besteden via filmpjes en interviews aandacht aan zwerfafval. Ook worden samen met basisscholen lespakketten ontwikkeld en opruimacties georganiseerd.

"We faciliteren daarnaast opruimacties in diverse dorpen en wijken", zegt een gemeentewoordvoerder. "Ook verlenen we medewerking aan activiteiten om zwerfafval op te ruimen: bijvoorbeeld buurtsportcoaches die zwerfafval opruimen met kinderen."