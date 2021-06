Soap over centrum Eelde gaat door: raad twijfelt over appartementen

De soap rondom de plannen voor het centrum van Eelde gaat door. De gemeenteraad betwijfelt of de huidige plannen, het bouwen van een appartementencomplex met 34 woningen in het centrum van Eelde, wel geschikt zijn voor het dorp.

Al jaren wordt er gesteggeld over wat er moet gebeuren in het centrum van Eelde. Appartementen op de locatie waar eerst garage Doedens en platenzaak Koops zat, leek de goede oplossing. Begin dit jaar leek er schot in de zaak te zitten. De bestemmingsplanprocedure voor de woningbouw in het centrum van Eelde was weer opgestart. Volgens het college kwam een einde aan een lange periode van stilstand van het project.

Toch trekt een groot deel van de gemeenteraad deze plannen nu in twijfel. Het zou een stadse oplossing zijn voor een dorp als Eelde, meent CDA-fractievoorzitter Henk Middendorp. De appartementen passen niet in het centrum van het dorp, meent Els Kardol, fractievoorzitter van D66. En volgens Peter van Es, fractievoorzitter van Gemeentebelangen, heeft zo'n appartementencomplex geen meerwaarde voor Eelde. Het hart van Eelde moet bruisend zijn, meent Willem Nieman van GroenLinks. "Maar iedereen is het er over eens dat het centrum van Eelde er nu onaantrekkelijk uitziet."

'Plannen zijn zielloos en respectloos'

Ook is er onvoldoende geluisterd naar wat de inwoners met het centrum willen. Dat laten de twee insprekers weten. In zijn dagelijks leven werkt Aat Vos aan publieke gebieden waar veel mensen samenkomen. Gebouwen en mensen moeten volgens hem op elkaar worden afgestemd. Voor de gemeente Tynaarlo ligt de focus te veel op gebouwen. Tynaarlo zou het juist als een kans moeten zien om met mensen te praten. "Hoor waar werkelijk behoefte aan is en houd op met praten over beeldkwaliteit. Maak een centrum waar mensen samenkomen", is zijn devies.

Inspreker Richard Aeilkema, tevens hoofdredacteur van de krant Dorpsklanken, is feller. Hij volgt de ontwikkelingen in het centrum van Eelde op de voet. De huidige plannen noemt hij zielloos en respectloos naar de inwoners toe. "Er is geen enkel gesprek geweest tussen omwonenden en ondernemers. Signalen uit de samenleving worden genegeerd", zegt hij boos. "Besef dat uw stem bepalend is. Vanavond gaat het maar om één vraag: is dit plan goed voor Eelde? Nee, dit is een slecht plan."

Wordt vervolgd

Maar komt de bouw van deze appartementen nu toch weer op losse schroeven te staan met het twijfelen van de gemeenteraad? Gisterenavond hebben de gemeenteraadsleden hun twijfels uitgesproken en vragen gesteld aan de wethouder. Omdat twee insprekers en de raadsleden pas om half twaalf klaar waren met hun eerste zegje, is de rest van de vergadering naar volgende week verschoven. De gemeenteraad zal dan verder vergaderen over invulling van het centrum van Eelde.

