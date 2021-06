Drentse 'helmlozen' vorig jaar vaker op de bon geslingerd

Vorig jaar zijn in Drenthe meer boetes uitgedeeld aan bestuurders van brom-, motor- en snorfietsen zonder helm en hun passagiers (zonder helm) dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Het aantal boetes steeg met 33 naar in totaal 205 boetes in 2020.

Al sinds 2016 stijgt het aantal boetes voor 'helmlozen' in Drenthe. Alleen in 2019 daalde aantal iets, zoals in de grafiek hieronder te zien is. Net als in voorgaande jaren werden in 2020 de meeste boetes uitgedeeld aan bromfietsbestuurders, namelijk 178 stuks. Daarna volgen de motorfietsbestuurders, met 26 boetes. Als laatste is er vorig jaar in Drenthe één bekeuring uitgedeeld aan een snorfietsbestuurder.

Op een snorfiets is het overigens nog niet verplicht om een helm te dragen, tenzij je ermee op de weg rijdt. Vanaf 1 juli 2022 is het wél verplicht om een helm te dragen op een snorfiets, besloot het kabinet recent.

Bekijk hieronder het aantal boetes voor het rijden zonder helm voor brom-, motor- en snorfietsen in Drenthe, vanaf 2016 tot en met 2020. Verhaal gaat verder onder de grafiek:

Emmen en Meppel

En waar in Drenthe dan de meeste bestuurders of passagiers zonder helm gesnapt werden? Dat is in de gemeente Emmen. Daar werden 51 boetes uitgedeeld, wat neerkomt op bijna 5 boetes per 10.000 inwoners. Ook in de gemeente Assen werden meer boetes uitgedeeld dan in andere Drentse gemeenten, namelijk 40. Dat komt neer op bijna 6 boetes per 10.000 inwoners.

De meeste boetes per 10.000 inwoners zijn echter te vinden in de gemeente Meppel. Daar ligt dat relatieve getal op bijna 7 boetes per 10.000 inwoners (23 boetes in totaal). Ook in Borger-Odoorn ligt het relatieve aantal hoger dan in andere Drentse gemeenten, met ruim 6 boetes per 10.000 inwoners (16 in totaal).

Bekijk in deze grafiek het aantal boetes (absoluut en relatief) per Drentse gemeente. Klik op de gemeente voor meer informatie. Verhaal gaat verder onder de grafiek:

Nederland

Ook in de rest van Nederland worden er sinds 2018 alleen maar meer bestuurders zonder helm op de bon geslingerd. Vorig jaar werden er meer dan 16.000 boetes uitgeschreven, in 2019 waren dat er zo'n 12.000 en in 2018 ging het nog om zo'n 9.000 boetes. Daarmee steeg het aantal boetes sinds 2018 met 80 procent.

De stijging heeft mogelijk deels te maken met de invoering van de helmplicht voor snorfietsers binnen de ring van de A10 in Amsterdam. Sinds april 2019 zijn daardoor 2,6 duizend extra boetes uitgedeeld. Toch zijn ook in de rest van Nederland meer boetes uitgedeeld. De provincie waarin de stijging het hoogst was, is Noord-Holland.