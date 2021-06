Zwembad Plons in Vries sluit de deuren

Plons, het aangepaste zwembad op het terrein van Visio De Brink in Vries, sluit per 1 oktober de deuren. De exploitatiekosten zijn te hoog en het verouderde gebouw is niet toekomstbestendig te maken, meldt de directie van Visio De Brink.

In 2015 verkeerde het zwembad ook al in problemen. Toen werd met de actie 'Red zwembad Plons' nog ruim 500.000 euro opgehaald. Dat bedrag was nodig om het achterstallige onderhoud aan het zwembad op dat moment weg te werken. "We zijn heel blij dat onze cliënten én andere gebruikers door de vele gulle giften van talloze mensen daarna nog zoveel jaren hebben kunnen genieten van het zwembad. We begrijpen dat het geen leuke boodschap is, maar het is onvermijdelijk", zegt Ine Berkelmans, directeur Wonen & Dagbesteding Noord-Nederland.

Voordat het besluit om het zwembad te sluiten is genomen zijn verschillende scenario's onderzocht en doorgerekend. Op basis hiervan blijkt sluiting volgens de directie noodzakelijk. Er zijn jaarlijks grote investeringen nodig om onderhoud aan het gebouw en de installaties uit te voeren. Daar is geen geld voor. Bovendien is het gebouw uit 1974 verouderd en is het niet haalbaar om het energiezuiniger te maken en aan te passen aan de veranderde eisen die hieraan gesteld worden.

Alternatieven

Visio buigt zich de komende maanden samen met alle betrokkenen over mogelijke oplossingen. "We vinden het belangrijk dat we goede alternatieven voor het zwemmen op het terrein bieden vóór het zwembad sluit", aldus Berkelmans. "De individuele behoefte van de cliënt staat hierbij centraal. Dit is dus maatwerk."

Zwembad Plons wordt vooral gebruikt voor cliënten met een visuele beperking, maar ook voor zwemlessen en fysiotherapie. Ook krijgt een aantal cliënten therapeutische behandeling in het zwembad. Het zwembad wordt daarnaast gebruikt door andere gebruikers van het terrein en verhuurd aan externe partijen.

Lees ook: