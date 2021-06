Na maanden is het beklonken: Hoofdweg Eelde wordt 30 km weg

30 kilometer per uur. Zo hard mag er gereden worden op de Hoofdweg in Eelde na de herinrichting. De gemeenteraad van Tynaarlo stemde daar gisteravond mee in.

In april werd al duidelijk dat het college van Burgemeester en Wethouders positief tegenover de snelheidsverlaging stond. Eerder zag B & W niets in deze verandering, maar na onder andere een enquête onder inwoners en adviezen van diverse organisaties ging het college toch overstag. Tijdens de raadsvergadering besloot de raad ook dat de snelheid op de weg naar beneden moet.

Ontwerp

Het proces van ontwerpen en aanbesteden zal nu beginnen. Een ontwerpbureau gaat bekijken hoe de Hoofdweg eruit moet komen te zien. In de afgelopen jaren is er veel input geweest van aanwonenden en ondernemers in Eelde. Deze suggesties en aanbevelingen worden meegegeven aan het bureau, zegt wethouder Hanneke Wiersema. Wanneer dit klaar is, wordt het plan opnieuw gepresenteerd aan aanwonenden en ondernemers.

De wethouder deed de toezegging dat de zes oude eiken waarover veel te doen is geweest, mogen blijven staan.

Complimenten

Wethouder Wiersema ontving veel complimenten van de raadsleden omdat ze de aanwonenden van de Hoofdweg goed in het proces heeft meegenomen. In 2019 hadden aanwonenden, die zich hadden verzameld in een actiegroep, het idee niet gehoord te worden door de gemeente. Toen wethouder Wiersema in 2020 aantrad, veranderde dat. De wethouder ging met hen en andere betrokkenen om tafel en maakte het plan dat er nu ligt.

"Ik denk dat we in eerste instantie te veel bezig zijn geweest met de Hoofdweg als doorstromingsweg naar Groningen en te weinig hebben gekeken naar de Hoofdweg als weg waar mensen aan wonen", blikt de wethouder terug. "Dit laatste heeft nu onze prioriteit."

Het dossier over de Hoofdweg in Eelde speelt al sinds 2017. Het fietspad op de Hoofdweg werd als slechtste fietspad van Drenthe bestempeld. De gemeente kwam met een reconstructieplan voor de weg, maar werd weer terug naar de tekentafel gestuurd. Aanwonenden waren bang voor onder andere de hoge snelheid van het verkeer.

