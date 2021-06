Opnieuw zomerprogramma met activiteiten voor toeristen in Assen

Iedere zaterdag krijgt een bepaald thema waarbinnen activiteiten worden georganiseerd. Zo komt er een Drentse spelletjesdag, een dag in het teken van sprookjes en superhelden en een kunst- en creativiteitsdag. Met een nieuw magazine wil de binnenstadsvereniging Assen alle activiteiten promoten.

De activiteiten vinden vooral plaats in de Gouverneurstuin, op het Ceresplein en op het vernieuwde Koopmansplein, dat binnenkort klaar is. Op die plekken is volgens Kjeld Vosjan van Vaart in Assen, de meeste ruimte om rekening te houden met de coronamaatregelen.

Stadsplattegrond

De binnenstadsvereniging wil vooral voortborduren op afgelopen zomer, toen Vaart in Assen voor het eerst een zomerprogramma in elkaar zette. Daar zijn volgens Kjeld Vosjan veel positieve reacties op gekomen. "Het programma vorig jaar is aangeslagen en we willen vooral doorgaan met de dingen die vorig jaar goed werkten. We gaan alles wel wat beter organiseren, zoals goed aangeven waar welke activiteit is", vertelt Vosjan.

Daarbij past ook een nieuwe stadsplattegrond van Assen. Waar toeristen vorig jaar nog een printje van Google Maps in de handen kregen, is er dit jaar een ontwerp gemaakt. Op de plattegrond komen de belangrijkste bezienswaardigheden, zoals het Drents Museum, Bartje, cultuurcentrum DNK en de locaties van de parkeergarages. Daarnaast kunnen mensen met behulp van QR-codes bijvoorbeeld de speelroute Pups van Mannes op hun telefoon tevoorschijn toveren.

Gratis pendelbussen

Terug van weggeweest is de gratis pendelbus, die ook dit jaar op woensdagen vakantiegangers van verschillende campings, vakantieparken en hotels in de omgeving naar de binnenstad van Assen gaat brengen. Toeristen worden in de bus welkom geheten door een gastvrouw of -heer en worden afgezet bij de bushalte aan de Weijersstraat.

Mogelijk gaat de bus dit jaar langs nog meer campings dan vorig jaar. "Het zingt al een beetje rond dat we dat weer gaan doen en er hebben zich al nieuwe campings gemeld. We zijn nu met Drenthe Tours in overleg wat binnen de reistijd past en welke routes we dus gaan rijden", zegt Vosjan

Preuvenement en Art Explosion

Twee grotere evenementen die op de agenda staan, kunnen wellicht in aangepaste vorm doorgaan volgens de binnenstadsvereniging. Dat zijn kunstfestival Art Explosion begin juli en het foodfestival Preuvenement eind augustus.

Vosjan: "Het lijkt erop dat na er 30 juni weer evenementen kunnen plaatsvinden en volgens de gemeente staan op dit moment de seinen op groen. Het niet nog niet helemaal definitief, maar alles staat klaar om ze door te laten gaan."