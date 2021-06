Politiebureau Meppel verhuist na 40 jaar

Burgemeester Richard Korteland wijst naar het nieuwe politiebord aan het stadhuis. "Ook al is het maar een klein logootje achter mij, de betekenis is veel groter. Dit is belangrijk, voor onze wijkregisseurs, het sociale team en de mensen van openbare orde en veiligheid. Zij zullen nu veel makkelijker de samenwerking kunnen vinden met de politie."

Korteland maakte de komst van de politiepost in het stadhuis twee jaar geleden bekend. Tot het laatste moment is hard gewerkt om de plannen te realiseren. Zo is de vijver onder het stadhuis gedempt om plaats te maken voor de politievoertuigen, is een nieuwe entree gebouwd voor het politiepersoneel, zijn kluizen geplaatst en brengen werknemers vandaag het laatste materieel over.

De verhuizing is nodig omdat het oude politiebureau te groot was voor de bezetting. In het gebouw aan de Eendrachtsstraat werkten 45 mensen. "Het is een verandering in de tijd. De politie maakt als organisatie stappen in de benaderbaarheid en de inrichting van het werk", vertelt Sander Groenewoud, politiechef Zuid-West Drenthe.

Groenewoud wijst op het gebruik van social media, maar ook op het meer werken op afstand. "Meer op locatie het werk afhandelen. Maar ook een stukje vindbaarheid, wellicht dat de locatie ook de drempel om in contact te komen met de politie wegneemt voor zover die er op de oude locatie was. "

Volgens Groenewoud en Korteland is de verhuizing dan ook zeker geen stap terug. "De dienstverlening blijft grotendeels hetzelfde, behalve dat het wat effectiever kan met meer moderne middelen en betere mogelijkheden voor uitruk", vult burgemeester Korteland aan.

Wat er met het oude gebouw gaat gebeuren, is nog niet bekend. Volgens Groenewoud zal het pand nog niet direct afgestoten worden, maar misschien nog ingezet worden voor andere functies binnen de politie. De gemeente Meppel blijft betrokken bij de nieuwe invulling.

Lees ook: