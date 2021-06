Nijeveen krijgt corona-proof feestweek met een online muziekevenement

Inspiratie voor het dorpsfeest werd gevonden in het tv-programma The Masked Singer (Rechten: Oranjevereniging Nijeveen)

Een dorpsfeest organiseren in coronatijd is voor veel verenigingen een uitdaging. De ene vereniging besluit daarom om het feest niet door te laten gaan, maar er zijn ook dorpen die de komende weken wel een dorpsfeest hebben. Zo heeft de dorpsvereniging in Nijeveen hun corona-proof programma bekend gemaakt.

"Het enige verschil is dat we het feest verplaatsen naar de huiskamers van Nijeveen", vertelt organisator Lisanne Brouwer. Vrijdag 18 juni begint het feest. Overdag is er een kinderprogramma en 's avonds worden huishoudens opgeroepen om in de voortuin de barbecue aan te steken. Ondertussen gaat een fietsende muzikant zingend door de straten. "Zo wordt het hele dorp één groot dinerfeest!", vervolgt Brouwer.

Een dag later mikt de organisatie opnieuw op de oprit van de bewoners, dit keer voor de rommelmarkt. Dat gebeurt normaal vanaf kleedjes op het evenemententerrein, dit jaar worden de spulletjes verkocht vanuit de kofferbak. "We roepen mensen op om een duidelijke looproute aan te geven", aldus de organisator. "Dan is het helemaal corona-proof."

Wie zingt er als een beest?

Het meest kijkt de Oranjevereniging uit naar de zaterdagavond. Inspiratie werd gevonden in het RTL 4-programma The Masked Singer. "Daar zingen bekende Nederlanders liedjes, verkleed in een grappig pak", aldus de Nijeveense. "Je hoort ze zingen en herkent de stem. Toch is het vaak lastig om de raden wie in het pak zit. Het was een dag later vaak onderwerp van gesprek hier op het dorp."

"We hebben vier bekende dorpsgenoten bereid gevonden om op te treden in een mooi pak. Dat zenden we live uit via een livestream en mensen kunnen actief meedoen via de site. Daarbij verdelen we mooie prijzen", vertelt Brouwer.

Glimlach

Zondag staat er nog een fietstocht en een motortoertocht op het programma. Brouwer is trots dat het allemaal gelukt is. "Mijn oudste dochter vraagt al maanden naar de feestweek. Zij, haar klasgenootjes en natuurlijk alle andere Nijeveners kijken echt uit naar de feestweek. Het is echt een ding hier. Vorig jaar konden we niets doen door het coronavirus. We moeten nog steeds oppassen, we zijn er voorlopig niet vanaf. Toch komt er wel weer een glimlach op mijn gezicht als ik de krant opensla. We gaan de goede kant op en dat biedt ons de kans om toch iets de doen. En daar maken we het beste van!"

