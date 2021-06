Thorbecke Academie van NHL Stenden opent werkatelier in Assen

Wekelijks zullen er tussen de 100 en 150 studenten in het historische pand te vinden zijn. Bedoeling is dat ze aan de slag gaan met vraagstukken op het gebied van overheidsmanagement, veiligheid en recht voor overheden, non-profit organisaties en ondernemers.

Dichtbij opdrachten in het werkveld

Het atelier van de Thorbecke Academie wordt een centraal punt, waar studenten en partijen uit de regio, die onderzoeksopdrachten hebben, samenkomen. De studies Integrale Veiligheidskunde, Bestuurskunde en de onderzoeksgroep Cybersafety gaan vanaf september gebruikmaken van het atelier. Later volgen de opleidingen European Studies en hbo-rechten voor juridische adviseurs.

De keuze om zich te vestigen in de vroegere gouverneursstad Assen is volgens de Thorbecke Academie een logische stap. De Drentse hoofdstad is een centrale plek, en behalve de gemeentelijk en provinciale overheid zitten in Assen ook veel rijksdiensten. De opleiding bestaat dit jaar 35 jaar en staat hoog aangeschreven binnen bestuurlijke kringen. "Onze hoofdlocatie blijft Leeuwarden. Maar om actuele, regionale thema's binnen de overheid te onderzoeken met docenten en studenten, wil je dichtbij de opdrachten van het werkveld zitten", zegt Academie-directeur Richard Delger.

'Noord-Nederland is groter dan Leeuwarden'

De Thorbecke Academie is van plan om in de toekomst meerdere ateliers te openen, al is dat volgens Delger nog toekomstmuziek. "We zitten al in Leeuwarden, en daar komt Assen nu bij. En dat mag ook wel, want onze studenten komen uit heel Nederland, maar vooral uit Noord-Nederland. En die regio is groter dan alleen Leeuwarden."

Volgens Delger is het van belang dat de studenten straks bovenop het werkveld komen te zitten, dichtbij de praktijkproblemen die ze moeten onderzoeken. "Zo dragen we met het werkveld bij aan het opleiden van professionals, die echt weten wat er speelt bij hun toekomstige werkgever," aldus Delger.

Cybersafety

Ook de speciale onderzoeksgroep Cybersafety van de Thorbecke Academie komt naar Assen. Deze groep onderzoekt hoe ze de digitale wereld voor overheden veiliger kunnen maken. "En dan vanuit de menselijke kant, want het gaat vooral om gedrag. De zwakste schakel is vaak de mens", zegt Delger. "Dan kun je nog zo'n perfect systeem hebben, het is de mens die erachter zit en zich aan regels moet houden, anders gaat het mis", zegt Delger.

Zo krijgen steeds meer overheidsinstanties de laatste jaren te maken met het hacken van hun systemen, waardoor privégegevens van burgers op straat komen te liggen. "Wij gaan er met Cybersafety voor zorgen, dat we de veiligheidskant verbeteren door het gedrag van de werknemers aan te passen."

Dynamiek en reuring

Wethouder Bob Bergsma noemt de komst van de Thorbecke Academie 'geweldig nieuws voor Assen'. "Met deze academie halen we toonaangevende opleidingen naar onze stad en een respectabel aantal hbo-studenten. Assen telt nu echt mee als plaats voor hoger onderwijs, en daar hebben we als stad veel baat bij. Bovendien zorgen studenten voor dynamiek en reuring. Dat maakt Assen nog mooier."

In Assen zit ook al een hbo-afdeling van NHL Stenden. Dat is de deeltijd pabo-opleiding voor leraar basisonderwijs. Eerder had Assen ook een hbo-opleiding in Sensortechnologie van de Hanzehogeschool. Maar die studie sneuvelde uiteindelijk, nadat eerder al het ambitieuze project Sensor City door een faillissement stukliep.