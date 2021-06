Gemeenten zien onzorgvuldigheden en onjuistheden in aanpassingen winningsplan Westerveld

De gemeenten Tynaarlo, Noordenveld, Assen, Westerkwartier, Aa en Hunze en Midden-Drenthe vragen de Raad van State daarom het wijzigingsbesluit van het ministerie over het winningsplan Westerveld te vernietigen.

Hogere aardbevingskans Vries-Zuid

Zo vinden de gemeenten het bezwaarlijk dat er alleen maar een selectie is gemaakt van gebouwen die gevoelig zijn voor bodembeweging voor de gasvelden Eleveld en Vries-Zuid. Die selectie van gebouwen zou bij meer gasvelden moeten worden gemaakt, omdat de minister volgens de gemeenten de aardbevingsrisico's onderschat.

De gemeenten vinden dat de analyse die is gemaakt om de kans op aardbevingen in te schatten onzorgvuldig is uitgevoerd. De minister heeft in zijn wijzigingsbesluit de risicocategorie voor het gasveld Eleveld verhoogd van één naar twee. De gemeenten willen dat ook voor het veld Vries-Zuid de risicocategorie wordt bijgesteld naar twee.

Daarnaast wijzen ze erop dat de methode die de minister gebruikt om de bevolkingsdichtheid te meten, deze 'verdunt'. "Het Staatstoezicht op de Mijnen adviseert te kijken naar de bevolkingsdichtheid in een straal van vijf kilometer rond een gasveld. Dat is niet gebeurd", zo staat er in de reactie. De minister berekent de bevolkingsdichtheid met 367 inwoners per vierkante kilometer, terwijl dit volgens de gemeenten 1.000 inwoners per vierkante kilometer moet zijn.

Extra trillingsmeters

Ook vinden de gemeenten het aantal trillingsmeters onvoldoende. De NAM heeft al extra versnellingsmeters bij de gasvelden Eleveld en Vries-Zuid geplaatst, maar de bezwaarmakers vinden dat dit bij meer velden moet gebeuren.

De gemeenten duiden erop dat de minister rekening houdt met een aardbeving van maximaal 4.1 op de schaal van Richter. Dat getal staat niet in de originele versie van het winningsplan. "Is er wel gewerkt met de juiste uitgangspunten", vragen ze zich af.

Eisen stellen aan risicobeheersplan

Verder hebben de gemeenten kritiek op de vaagheid van het zogeheten seismische risicobeheersplan, dat zou moeten beschrijven wat er moet gebeuren als er een beving is. De bezwaarmakers constateren dat ieder document met de titel 'seismisch risicobeheersplan' nu al zou voldoen. Dus er moeten of inhoudelijke eisen komen aan zo'n plan, of dit plan zou moeten worden voorgelegd aan bijvoorbeeld een toezichthouder.

Ook vallen de gemeenten over het feit dat putten niet nauwkeurig worden beschreven in het winningsplan Westerveld, terwijl dit volgens de Mijnbouwwet wel zou moeten. Zo moet het aantal boorgaten bekend zijn, de volgorde en tijdsbestek van het maken van de boorgaten en ook de ligging, lengte en diameter van de verhuizing van de boorgaten. Zo'n beschrijving staat niet in het winningsplan Westerveld.

Vervolgstap onbekend

Dan wijzen de bezwaarmakers er ook nog op dat Assen wel degelijk gegevens heeft aangeleverd zodat de NAM een lijst zou kunnen maken bij welke voor aardbeving gevoelige gebouwen een nulmeting zou moeten worden gedaan. De minister schreef dat er geen contact met Assen was te krijgen.

De Raad van State kan nu uitspraak doen op basis van het wijzigingsbesluit van de minister en de reacties daarop van de bezwaarmakers of een extra zitting beleggen. Gisteren vroeg de werkgroep Stop Gaswinning Marsdijk Nu aan de Raad van State om breder te kijken naar de gevolgen van gaswinning voor het Drentsche Aa-gebied. De Natuur- en Milieufederatie Drenthe hoort ook bij de bezwaarmakers, maar dient nu geen stukken meer in. "Natuurlijk hebben wij ook vragen en bezwaren, maar wij zien geen juridische kansen meer", meldt directeur Reinder Hoekstra.

