Opluchting bij Roelof van Echten College: examens weer boven water

Op het Roelof van Echten College in Hoogeveen kunnen ze opgelucht ademhalen: de examens die waren vertraagd of zoekgeraakt in de post zijn weer terecht. De betrokken leerlingen werden vanochtend over het goede nieuws geïnformeerd.

PostNL liet gisteren weten dat de bezorging van een deel van de examens van twaalf scholen in Nederland is vertraagd of vermist. Daarbij zaten dus ook 23 biologie-examens van eindexamenleerlingen van het Roelof van Echten College in Hoogeveen. De examens waren, zoals de procedure is, aangetekend naar een tweede corrector verstuurd. Maar daar waren ze niet aangekomen.

"Verschrikkelijk voor de leerlingen", vond schoolbestuurder Albert Weishaupt de situatie. "Je moet er toch op kunnen vertrouwen dat de post goed terechtkomt als je het aangetekend verstuurd?"

Goed nieuws

Weishaupt vertelt dat de school alles op alles gezet heeft om de examens terug te vinden: "We hebben contact opgenomen met PostNL. En ook met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om te vragen: wat doen we als de examens niet boven water komen?" De betrokken leerlingen werden vanochtend alvast uitgenodigd op school, om ze te informeren over de vertraagde of zoekgeraakte post.

Maar toen kwam het goede nieuws: de examens waren tóch aangekomen bij de tweede corrector. Alsnog een goede boodschap voor de leerlingen van het Roelof van Echten College vanochtend dus.

Negen scholen in onzekerheid

Ook van twee andere scholen in Pijnacker en Veenendaal zijn de examens inmiddels terecht, schrijft de NOS. Van de andere negen scholen is dit nog niet bekend.

Scholierenorganisatie LAKS wil dat het ministerie van Onderwijs zo snel mogelijk duidelijkheid geeft aan leerlingen waarvan examens zijn zoekgeraakt. Voorzitter Nienke Luijckx: "Het minste dat we momenteel kunnen doen is publiekelijk aangeven welke leerlingen morgen helaas niet hun uitslag krijgen."

Herexamen?

Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs laat weten dat gedupeerde leerlingen geïnformeerd worden door hun scholen. "Die scholen leggen uit wat de gevolgen zijn voor de leerlingen", aldus de zegsman. Of leerlingen herexamen moeten doen hangt volgens hem af van de situatie. "Als scholen kopieën hebben van de examens dan heb je natuurlijk een hele andere situatie dan als dat niet het geval is".

Het LAKS ziet niks in een herexamen als oplossing voor de vertraagde of zoekgeraakte examens. "Volledig buiten hun macht om zijn er nu grote fouten gemaakt, laten we bij het zoeken van een oplossing leerlingen hier buiten laten", aldus Luijckx.

PostNL hoopt later vandaag met meer nieuws te komen. In totaal bezorgt PostNL dit jaar 80.000 zendingen met meer dan een miljoen examens van 200.000 kandidaten in heel Nederland.