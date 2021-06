Corona: 39 nieuwe besmettingen in Drenthe

Het weekgemiddelde, gebaseerd op de laatste zeven dagen inclusief vandaag, ligt in onze provincie op ruim 42 nieuwe besmettingen per dag.

Hoogeveen

Het afgelopen etmaal kwamen de meeste nieuwe besmettingen uit de gemeente Hoogeveen (8), gevolgd door de gemeenten Assen en Coevorden (elk 7). Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnames of overlijdens gemeld.

Aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens vanwege het coronavirus (bron: RIVM, 09-06-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1421 (+1) 7 20 Assen 3762 (+7) 68 15 Borger-Odoorn 1609 (+3) 32 15 Coevorden 2896 (+7) 57 31 Emmen 9121 (+3) 166 80 Hoogeveen 4585 (+8) 75 41 Meppel 2350 (+1) 34 27 Midden-Drenthe 2059 (+2) 35 30 Noordenveld 1686 32 26 Tynaarlo 1551 (+3) 22 24 Westerveld 984 16 21 De Wolden 2028 (+4) 31 24 Onbekend 61 0 0

Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is opnieuw fors gedaald. In de afgelopen 24 uur zijn 103 bedden op verpleegafdelingen en intensive cares (ic's) vrijgekomen. Ziekenhuizen behandelen nu nog 834 mensen vanwege covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het laagste aantal sinds 4 oktober.

Op de verpleegafdelingen liggen nu nog 530 coronapatiënten. Dat zijn er 86 minder dan gisteren. Het aantal coronapatiënten op de ic's daalde voor de zeventiende achtereenvolgende dag. Intensivisten hebben nu nog 304 mensen met corona onder hun hoede, zeventien minder dan gisteren.

Ziekenhuizen lopen de laatste weken hard leeg. Precies een maand geleden, op 9 mei, behandelden ze 2435 coronapatiënten. Dat betekent dat er 1601 bedden zijn vrijgekomen.

De leegloop betekent ook dat artsen en verpleegkundigen op andere afdelingen aan het werk kunnen worden gezet om te helpen bij de reguliere zorg. Op de ic liggen nu 531 mensen met andere aandoeningen.

Dat het aantal coronapatiënten zo snel daalt, komt vooral doordat steeds minder mensen vanwege corona in een ziekenhuis hoeven te worden opgenomen. In de afgelopen 24 uur belandden 55 nieuwe coronapatiënten op een verpleegafdeling of ic. In de afgelopen zeven dagen hebben ziekenhuizen 467 coronapatiënten opgenomen. Dat is het laagste aantal sinds het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) begon met het delen van die gegevens in oktober.

Landelijke cijfers

Sinds gisterochtend zijn landelijk 1791 nieuwe positieve coronatests geregistreerd bij het RIVM. Dat zijn er 779 minder vergeleken met vorig week woensdag. Het gemiddelde niveau over de afgelopen zeven dagen is hiermee ook weer verder gedaald.

In de afgelopen zeven dagen kwamen er 13.600 nieuwe coronagevallen binnen bij het RIVM, aanzienlijk minder vergeleken met de voorgaande weken. Gemiddeld komt dit neer op 1943 nieuwe gevallen per dag, het laagste aantal sinds september vorig jaar.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met vijf. Dat wil niet zeggen dat al die mensen afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt een tijdje voordat het overlijden van een coronapatiënt is geregistreerd. Gisteren werden veertien sterfgevallen geregistreerd.