Buiter Roden maakt na meer dan vijftig jaar plaats voor woningbouw

Al meer dan een halve eeuw onderneemt Jan Buiter, nu 68, al in Roden. Het dorp waar hij geboren en getogen is, zag hij door de jaren heen veranderen. Net als zijn onderneming. "Het begon als een winkel voor de landbouwcoöperatie waar mijn vader actief bij was", zegt Jan. "Inmiddels hebben we onze winkel en bijbehorende schuren op 1.100 vierkante meter grond staan."

(verhaal gaat verder na de video)

Kinderschoenen

Nu nog wel, maar over pakweg 2 à 3 jaar niet meer. Projectontwikkelaar Van Wijnen heeft de grond en de bijbehorende gebouwen gekocht en is voornemens er woningen op te zetten. Die plannen staan nog in de kinderschoenen. "Het gaat in eerste instantie om grondgebonden woningen", weet wethouder Henk Kosters.

Naast het terrein van Buiter, waar momenteel nog een braakliggend stuk grond een doorn in het oog van vele Roners vormt, worden ook woningen gebouwd. "Die grond is van de gemeente, dus daar kunnen we eerder mee aan de slag", aldus Kosters. "We willen hier zeventig woningen realiseren. Van Wijnen gaat met plannen komen voor woningbouw aan de zuid- en noordkant van dit stuk. Daar valt Buiter en het terrein waar eerder Bike Life stond onder."

Exacte aantallen zijn nog niet te noemen, maar volgens Kosters kan men rekening houden met een vergelijkbaar aantal als op de grond van de gemeente. Dat zou dan betekenen dat er in totaal zo'n 210 woningen aan de Kanaalstraat zullen worden gebouwd.

Buiter hoort bij Roden

Daarmee ondergaat de Kanaalstraat in Roden dus een transformatie. Het zal voor voorbijgangers sowieso wennen zijn om in het donker niet meer de verlichte gevel van Buiter te zien schitteren. De historie van Buiter loopt parallel aan de historie van het dorp, wat steeds groter werd en ook de komende jaren zal blijven groeien. Jan en Hennie hopen dan ook dat de volgende eigenaar van de zaak in landbouw- en dierenproducten, ook in de toekomst voor Roden zal kiezen.

"Buiter hoort bij Roden", zegt Hennie. Zij herinnert zich hoe bij winterdag de wekker extra vroeg afliep om het Roner industrieterrein sneeuwvrij te maken. "En in het voorjaar stonden de trekkers en laadwagens hier tot om de hoek te wachten op kunstmest. Jan was dan vanaf vier uur 's ochtends tot tien uur 's avonds in touw. Als hij thuis kwam, deed hij dan ook nog gauw even de administratie."

(verhaal gaat verder onder de foto)

Wethouder Henk Kosters is blij met de plannen op de Vrijetijdsboulevard (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

Winkels behouden

Voor zowel Buiter als de gemeente Noordenveld biedt de toekomstige woningbouw aan de Kanaalstraat een uitkomst. Jan heeft de pensioengerechtigde leeftijd al bereikt, Hennie schurkt er tegenaan. De gemeente spreekt ondertussen al jaren over de herontwikkeling aan de Kanaalstraat. "Er is lang gepraat over wat er aan deze kant van de Vrijetijdsboulevard moest komen", zegt wethouder Kosters. "Moeten we hier juist bedrijven bouwen, of toch woningen? Uiteindelijk worden het woningen en daar zijn we hartstikke blij mee. Ook zijn we blij dat juist de winkels aan de andere kant van de boulevard behouden blijven."

Knop omgedraaid

Het is maar goed dat Jan en Hennie nog een jaar of twee mogen wennen aan het idee dat ze hun geliefde bedrijf aan de Kanaalstraat vaarwel zeggen. "De laatste dag zal vast moeilijk zijn, maar je kunt niet eeuwig doorgaan", zegt Hennie. "Aan de ene kant lijkt de vrijheid me heerlijk, maar ik denk ook dat we het vreselijk zullen missen."

De zoons van Buiter maakten zich vooral zorgen om Jan, maar die lijkt juist aardig monter onder het toekomstige afscheid. "Ik heb nog zoveel andere hobby's. Daarbij zullen we veel met de camper op pad gaan. Ik krijg het straks misschien nog wel drukker!"

Nee, zorgen hoeft men zich dus niet te maken over de man die in een halve eeuw tot één van de meest markante ondernemers van Roden is uitgegroeid. "Ik heb de knop omgedraaid."