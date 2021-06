Na tien jaar doet Noordscheschut opnieuw gooi naar wereldrecord planking

Initiatiefnemer Dick Bosman vertelt: "In 2012 was planking een hype, dus het leek me toen leuk om met het dorp en Hoogeveen en omstreken te proberen het wereldrecord te pakken. Ik moest daarvoor bijna 1600 mensen hebben, maar dat lukte helaas niet." Er kwamen 613 mensen opdagen.

Wereldrecord Het oude wereldrecord staat op naam van de King George V School in Hong Kong. In 2011 'plankten' daar 1549 mensen tegelijkertijd, aldus Guinness World Records.

"Later hoorde ik dat mensen in 2012 dachten dat het de hele middag zou duren", weet Bosman achteraf te vertellen. En op - toen nog - Koninginnedag wilde iedereen natuurlijk van alles ondernemen, dus de aanloop was niet groot genoeg.

Lekker liggen

Bosman heeft al toestemming om op het sportveld van VV Noordscheschut een nieuwe gooi naar het wereldrecord te doen. "Ik maak er een soort reünie van. Volgend jaar is het tien jaar geleden. Dan gaan we weer even lekker twee minuten liggen."

Ja, gewoon lekker liggen. Want voor deze 'plank' hoef je niet te trainen. Het enige wat je hoeft te doen is op je buik op het gras te gaan liggen, met je armen gestrekt naast je lichaam en je gezicht op de grond. Moeilijke fitnessoefeningen zijn dus niet aan de orde. "Appeltje-eitje", aldus Bosman. En als de 1600 man dan ook nog in het oranje gekleed gaan, levert dat een mooi plaatje op, aldus Bosman.

Wereldrecord langste plank Het wereldrecord voor de langstdurende plank, waarbij je met je hele lichaam uitgestrekt op twee armen steunt, staat op naam van de Amerikaanse George Hood. Hij hield deze houding maar liefst 8 uur, 15 minuten en 15 seconden vol. Dat was in 2020.

RTV Drenthe was er in 2012 bij in Noordscheschut, toen de vorige recordpoging werd gedaan. Nieuwsgierig hoe dat eruitzag? Bekijk de video:

Lees ook: