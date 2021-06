RTV Drenthe komt na de zomer met podcast over Harry Muskee

Het hele jaar zijn er verschillende initiatieven die daarmee samenhangen: zo heeft het C+B Museum in Grolloo een nieuwe expositie over Muskee, komt er een nieuwe televisiedocumentaire uit, worden er rotondes en straatjes naar hem vernoemd en wordt een theatervoorstelling aan zijn leven gewijd. Maar er komt nog meer.

Podcast van RTV Drenthe

RTV Drenthe zendt in september namelijk de podcast Harry uit: een serie over het leven van de blueslegende uit Assen. Journalist Roy van Gool interviewt daarvoor mensen die dicht bij Muskee stonden. Onder meer muzikanten Erwin Java, Daniël Lohues en Hans Waterman komen aan het woord, maar ook oud-C+B-manager Johan Derksen, fotograaf Rudy Leukfeldt en Radio Drenthe-presentator Albert Haar.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Een optreden van Cuby + Blizzards in de jaren 60 (Rechten: Rudy Leukfeldt)

Mooie verhalen, ook met de rafelrandjes

De podcast geeft een beeld van het leven van Harry Muskee. Wat maakte hem zo'n bijzondere zanger? Hoe ontwikkelde hij zich als muzikant? Was hij echt een einzelgänger die teruggetrokken in die boerderij in Grolloo leefde? En natuurlijk komt ook zijn soms moeilijke persoonlijkheid aan bod.

"Want die kant had Muskee ook zeker", vertelt podcastmaker Roy van Gool. "Volgens oud-Blizzard Hans Waterman ergerden de bandleden zich soms aan de 'Grollen uit Grolloo', zoals ze die nukken noemden. En voormalig manager Johan Derksen moest altijd van alles voor hem regelen, ook drugs."

Vriendschap

Uiteraard zijn er ook genoeg mooie verhalen, over vriendschappen die heel diep gingen. "Rudy Leukfeldt trok tientallen jaren met Muskee op. En niemand speelde zolang met hem samen in een band als Erwin Java. In de 25 jaar dat zij samen speelden, werden ze 'broers' voor elkaar. Ook tien jaar na Muskee's dood is het gemis er bij hen nog steeds."

Volgens Van Gool laat de serie goed zien wat de nalatenschap van Muskee is. "Tien jaar na zijn dood praten we namelijk nog steeds over hem en worden er nog altijd nieuwe initiatieven bedacht, zoals die theatervoorstelling en deze podcast."