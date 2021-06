Zachte landing schaapskudde in nieuwe nachtverblijf in De Landjes

Het is nog even onwennig, als de 240 schapen eind van de middag bij het afgerasterde terrein aankomen. Het toegangshek staat wagenwijd open, en het hoge gras lonkt. Maar de schrandere schapen ruiken onraad zodra ze het gaas en de palen zien. Het is nieuw, onbekend, en dat maakt bij schapen bij voorbaat onbemind.

Filevorming

Herder Caroline Visser ziet de filevorming bij het openstaande hek naar het nachtverblijf eventjes aan. Maar als er dan toch echt geen enkel schaap uit zichzelf over de dam gaat, grijpt ze in en stuurt haar hond met korte commando's aan. En na de eerste schapen, volgt de rest vanzelf. De dieren duiken al snel weg in het hoge gras, waar ze zich na een korte verkenningstocht al snel te goed doen aan het lekkere groen.

Over de schaapskudde van Marsdijk was de laatste tijd veel te doen. De dieren zaten al langer dan een maand opgesloten in de nachtweide bij Loon, omdat ze vanaf april niet bij het begrazingsgebied De Landjes konden komen.

Blokkades

De eerste blokkade vormde de pas aangelegde fietssnelweg over de Kanaaldijk, waarvan het beton niet snel genoeg droogde als gevolg van het slechte weer. De alternatieve route werd geblokkeerd, omdat bewoners van de Stoepen niet voor langere tijd een kudde dag-in dag-uit voor de deur langs wilden.

De herders waren ten einde raad, omdat het gras in de nachtweide bij Loon opraakte, en de schapen niet meer te eten hadden. Toen kwam na een gesprek bij de gemeente een eigen nacht- en weekendverblijf in De Landjes zelf als oplossing uit de bus. Tot die tijd moesten de herders via een omweg naar het begrazingsgebied, langs een drukke en gevaarlijke route. Maar met dank aan verkeersregelaars, ging dat volgens Visser prima.

De onwennige schapen klitten eerst samen in het nieuwe nachtverblijf op De Landjes (Rechten: RTV Drenthe/Margriet Benak)

Dubbel gevoel

De rasters rond zowel het nachtverblijf, en ook de weekendweide, zijn de laatste weken aangelegd. En Caroline Visser is blij dat ze de schapen er voor het eerst in kan laten. Toch heeft ze er wel een dubbel gevoel bij, nu de bekende dagelijkse route heen en terug langs het Havenkanaal voorgoed verleden tijd is.

"We grazen hier bij Marsdijk al bijna tien jaar. En het is toch ook wel een mooie traditie geworden, elke dag op neer met de kudde. Dat is een mooi gezicht, en trok ook veel bekijks. Maar ja, toen kwam ineens dat beton van die fietssnelweg over onze route, waar de gemeente liever ook geen schapen elke dag overheen wil. Snelle fietsers en schapen, da's niet zo'n handige combinatie. En als andere routes ook niet kunnen, is dit toch echt een prachtoplossing."

Bang voor schapengeblaat

Toch is er ook alweer gemopper hoorbaar in Marsdijk, over het afgerasterde nacht- en weekendterrein. Dat komt van hondenbezitters bijvoorbeeld, die het jammer vinden dat zij ruimte in De Landjes kwijtraken, 'uitgerekend plekken waar onze honden mochten loslopen'. "En ook was dit nu juist een mooi ruig speelveld voor kinderen", aldus de beide hondenbaasjes.

Verder is een buurtbewoner bang voor schapengeblaat in de nacht, waardoor hij straks slapeloze nachten krijgt. Herder Caroline Visser hoort alles gelaten aan. "Schapen slapen 's nachts, net als wij, en blaten dan niet. Alleen als er onraad is, zal dat gebeuren. Dus laat die buurman dan vooral even gaan kijken, als hij geblaat hoort", zegt Visser.

Ze reageert verder laconiek op het geklaag. "Weet je, ik heb tot nu toe hele leuke reacties gehad. Dat mensen blij voor ons waren, en het leuk vinden dat ze straks hier naar de speeltuin kunnen met de kinderen, en pal ernaast aan het eind van de middag ook nog even bij de schaapjes kunnen kijken. En hoe graag je ook zou willen, je kunt het toch nooit iedereen naar de zin maken."

Schapen scheren

Volgende week gaat de kudde voor één keer nog weer even op en neer naar de nachtweide bij Loon. Hun wollige jasje gaat uit, met de zomer op komst. En de schaapscheerders hebben daar in de weide alle ruimte voor hun spullen, en voor alle vachten die eraf moeten. "Want reken maar dat er komende week heel wat wol vanaf komt", zegt Visser. "Dat worden heel wat wolzakken."

