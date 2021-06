Voor het eerst in zes jaar weer een gedeeltelijke zonsverduistering

Het natuurverschijnsel is vandaag te zien rond 11.19 uur. Het hoogtepunt is iets meer dan een uur later, om 12.22 uur. Om 13.31 uur wordt het laatste stukje van de zon weer zichtbaar en is de verduistering voorbij. De omstandigheden lijken vandaag ideaal voor het bekijken van de gedeeltelijke zonsverduistering.

Let wel op, want het is schadelijk om zonder de juiste bescherming naar een eclips te kijken. Het netvlies kan dan onherstelbaar beschadigd raken. Om dat te voorkomen kan je bijvoorbeeld een geschikte eclipsbril opzetten. En zelfs dan geldt een maximum van 30 achtereenvolgende seconden.

Livestream

De eclips wordt in Dwingeloo door Stichting CAMRAS gevolgd met een radiotelescoop, waardoor zelfs tijdens bewolking gekeken kan worden hoe de maan voor de zon schuift. Deze beelden zijn via een livestream vanaf 11.00 uur te zien via YouTube. Tijdens deze livestream worden ook beelden getoond vanuit Leiden, Voorschoten en Canada.

Zes jaar geleden was door de bewolking in onze provincie weinig te zien van de zonsverduistering, maar bij Astron in Dwingeloo konden er wel opnamen van worden gemaakt:

