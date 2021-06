Verdachte kofferbakmoord blijft vastzitten, advocaat mag getuigen horen

Hans O. in de rechtbank in Assen (Rechten: Tekening: Heleen van den Broek)

O. werd vorig jaar oktober voor de tweede keer opgepakt. Zijn DNA is gevonden op kleding van de 31-jarige Meinema, die in maart 2017 dood in de kofferbak van zijn auto lag, die op de rand van het Stieltjeskanaal bij Coevorden werd gevonden. O. ontkent dat hij iets met de dood van de Klazienevener te maken heeft.

Zijn advocaat vroeg twee weken geleden tijdens een tussentijdse zitting om hem vrij te laten in afwachting van het verdere proces, maar daarvoor vindt de rechtbank de zaak te ernstig. Verdachten worden alleen onder voorwaarden vrijgelaten als er zwaarwegende persoonlijke omstandigheden zijn, legde de rechtbank uit.

Extra DNA-onderzoek

Meijering had de rechtbank ook gevraagd om extra onderzoek te laten doen naar hoe het DNA-spoor van O. op de linkersteekzak van de broek van Meinema kan zijn gekomen. De rechtbank heeft besloten dat dat wel gaat gebeuren.

Meijering was tijdens de laatste zitting ook zeer kritisch over een anonieme bedreigde getuige, die een belastende verklaring over O. heeft afgelegd. De Amsterdamse advocaat heeft er grote moeite mee dat hij de betrouwbaarheid van die getuige niet kan controleren.

De rechtbank benadrukt dat de rechter-commissaris (onderzoeksrechter, red.) de enige binnen de rechtbank is die de identiteit van de getuige kent en die aan de hand van een verhoor, maar ook verder onderzoek naar zijn of haar leven, kan vaststellen of de getuige betrouwbaar is. Het verzoek van Meijering om de onderzoeksleider van de recherche te mogen verhoren met het doel meer te weten te komen over de anonieme getuige, heeft de rechtbank afgewezen.

Meinema ontmoet

Hans O. werd begin 2018 voor het eerst opgepakt voor betrokkenheid bij de kofferbakmoord, maar kwam toen na een aantal weken vrij. Hij bleef verdachte. Tot oktober vorig jaar liep hij vrij rond. Hij heeft onder meer verklaard dat hij Meinema op de dag voor die dood werd gevonden een paar keer heeft ontmoet.

Volgens hem zou Meinema hem 'handel' hebben aangeboden. Wat voor handel heeft hij niet willen vertellen. Op de avond van 30 maart 2017 zouden de twee elkaar in het winkelcentrum van de wijk Rietlanden ontmoeten en zou Meinema de handel meenemen. Volgens O. kwam de Klazienavener echter zonder handel en is hij daarop naar huis gegaan en gaan slapen.

Uit onderzoek blijkt dat Meinema's telefoon laat op die avond een mast in die wijk heeft aangestraald. Daarna verdween het telefoonsignaal. Op de vroege ochtend van 31 maart ontdekte een vrachtwagenchauffeur de auto van de Klazienavener op de rand van het Stieltjeskanaal. Zijn lichaam lag zwaar toegetakeld in de kofferbak.

Lees ook: