Youtube-sterren op de Oude Meerdijk

De 22-jarige Silas Boer uit Assen was een van de gelukkigen die werd uitgekozen om mee te doen. "Ik had niet verwacht dat ik uitgekozen zou worden. We hebben echt een superavond gehad hier op het stadion. Er hing een leuke sfeer binnen de groep, ook al werden we van de mat getikt", lacht Boer.

Een grote eer

Een andere Drentse gelukkige was de 20-jarige Meike Steffens uit Nieuw-Schoonebeek. Steffens trad aan als keeper in de eerste helft. "Ik heb flink wat doelpunten om de oren gekregen", vertelt Steffens. Toch is de glimlach niet van haar gezicht te slaan. "Het was ontzettend leuk en een grote eer om te spelen tegen mensen zoals YouTuber Noah Zeeuw en Glenn Helder."

Laatst genoemde had het gisteravond ook erg naar zijn zin in Emmen. "Ik vroeg me wel af of ik nog in Nederland was, na twee en een half uur rijden", lacht Helder. "Nee, grapje hoor. De aankomst was al geweldig met al die kinderen en de sfeer op het veld is ook top."

Complimenten

Glenn Helder was onder de indruk was sommige tegenstanders. Bij aankomst schrok hij al van de gemiddelde leeftijd van de jongeren die deze keer voor FC Emmen uitkwamen. "Er is mij verteld dat we tegen senioren moesten spelen", grapt Helder. "Er waren echt goede spelers. Vooral die keepster, die haalde er zeker vijf doelpunten uit", refereerde Helder naar Steffens.

Voor Steffens kon de avond niet meer stuk, toen ze hoorde van het compliment. "Dat is toch wel echt een grote eer, als een oud-profvoetballer dat over je zegt. Die steek ik zeker in mijn zak". En de glimlach op de keepster haar gezicht werd alleen maar groter.

Bekijk hieronder de video over de wedstrijd tussen Creaters FC en het speciaal samengestelde team van FC Emmen: