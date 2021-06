Westerveld verruimt mogelijkheden voor starters, maar of het helpt?

Het enige huis onder de 225.000 euro in Westerveld is één van deze appartementen in Havelte (Rechten: RTV Drenthe / Bastian van de Belt)

Gemeente Westerveld heeft de mogelijkheden voor starters vergroot. Zij konden tot nu toe een beroep doen bij de gemeente voor een starterslening bij de aankoop van een woning tot 185.000 euro. Die grens wordt opgerekt naar 225.000 euro. Probleem is dat er in de hele gemeente maar één huis in die prijsklasse te koop staat.

Een aankoop van een eerste woning is niet makkelijk. In veel gevallen kunnen jongeren te weinig lenen bij de bank voor de aanschaf van een woning. De gemeente Westerveld springt in die gevallen bij. Inwoners kunnen aankloppen voor een kleine lening om het gat te overbruggen. Stel dat iemand maximaal 150.000 euro kan lenen bij de bank, en het huis kost 185.000, dan leent de gemeente 35.000 euro uit om de aanschaf toch mogelijk te maken.

De gemeente kreeg vanuit de woningmarkt geluiden dat de maximumgrens veel te laag lag. De grens wordt daarom verlegt naar 225.000 euro. "Ons is gevraagd een rapport op te stellen met de mogelijkheden voor jongeren", vertelt Rik Hendriks van Zandbergen Makelaardij. "Daaruit bleek dat er nauwelijks woningen in aanmerking komen voor de starterslening. Dit betekent dat veel jongeren in Westerveld geen eigen woning kunnen kopen, terwijl onze cijfers aantonen dat heel veel jongeren wel in de gemeente willen blijven wonen."

Eén woning

Een kleine rondgang op huizensite Funda laat het probleem zien: In de hele gemeente Westerveld staat één woning te koop onder de grens van 225.000 euro. "Helaas is er nog een enorm tekort aan betaalbare woningen", vervolgt Hendriks.

Hij noemt nieuwbouw als noodzakelijke oplossing. "Er zijn wel woningen in die prijsklasse. Ze komen alleen zelden te koop. Nieuwbouw is daarom noodzakelijk. Dat gaat doorstroming realiseren. Er zijn bijvoorbeeld te weinig seniorenwoningen. Daarom blijven ouderen in hun huizen wonen, terwijl ze die normaliter zouden verkopen aan een jong gezin. Dat jonge gezin zou dan weer plaatsgemaakt hebben voor een starter. Als we die ouderen ergens kunnen onderbrengen komt de markt vanzelf in beweging."

Een meevaller voor de starters in Westerveld. De startersleningen mochten eerder niet aangevraagd worden op een huis van de woningcoöperatie. Dat mag voortaan wel.

