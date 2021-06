Noordenveld biedt culturele instellingen de helpende hand

Museum Havezate Mensinge is één van de grotere culturele instellingen in Noordenveld. (Rechten: RTV Drenthe / Marjolein Lauret)

Volgens wethouder Alex Wekema ligt blijvende schade voor culturele instellingen op de loer. "We zetten weer in op ondersteuning en doen dat zo evenwichtig mogelijk. Zo hopen we als college dat cultuur in de gemeente overeind blijft", aldus de wethouder.

Maximaal 20.000 euro

De gemeente deelt culturele instellingen in drie categorieën in. Kleinere verenigingen, zoals zangkoren en toneelverenigingen, kunnen rekenen op maximaal 300 euro. Middelgrote instellingen kunnen maximaal 3.000 euro subsidie krijgen, ter vergoeding van de misgelopen exploitatiekosten of ter bevordering van een investering. Grote cultuurinstellingen, denk hierbij aan Mensinge in Roden, kunnen maximaal 20.000 euro aan subsidie aanvragen.

De extra steun kan tussen 1 juli en 31 oktober 2021 worden aangevraagd.