OM eist cel en behandeling tegen asielzoeker voor lastigvallen meisjes

Eind februari dit jaar zat een 18-jarige vrouw met een 16-jarige vriendin bij de Baggelhuizerplas te genieten van het mooie weer toen er steeds een man langs hen kwam lopen die foto's van ze maakte. Daarna kwam hij naar ze toe, omdat hij een selfie met ze wilde maken. De twee stuurden hem weg, maar hij luisterde niet.

Hij ging naast ze zitten en even later op de benen van het jongste meisje liggen. Toen zij zei dat ze 16 was, ging hij naast haar vriendin zitten. Hij trok de 18-jarige vrouw tegen zich aan en begon haar aan te raken. Hij streelde door haar haar, gaf haar een kus en betastte haar borsten en billen, vertelde de vrouw later bij de politie. Ook herhaalde hij steeds dat hij haar 'so beautiful' vond.

'Even plassen'

Toen hij even later wegliep, trok hij even verderop de aandacht van twee jonge vrouwen op een scooter. Hij gebaarde en riep dat ze moesten komen. Ze stopten, waarna ze zagen dat de man, terwijl hij op hen af kwam lopen, zijn geslachtsdeel uit zijn broek haalde en zichzelf begon te bevredigen. Zij belden de politie, die hem even later aanhield.

Volgens de man was er niks gebeurd en moest hij alleen even plassen. Het 18-jarige slachtoffer van de aanranding las in de rechtszaal een slachtofferverklaring voor. Zij heeft veel last van wat er is gebeurd en krijgt psychische hulp. Volgens de man heeft hij niks verkeerds gedaan.

Onrust wijk Poppenhare Coevorden

De Iraniër werd ook verdacht van aanranding van een jonge vrouw in Coevorden op 1 januari dit jaar. Zij deed aangifte, omdat de man tijdens een nieuwjaarsfeest haar billen zou hebben betast. Volgens de officier was er niet meer bewijs dan die aangifte alleen en dat is te weinig. Ze vroeg vrijspraak.

Die vermeende aanranding was wel aanleiding voor de onrust die in de stad ontstond kort na de jaarwisseling. Een groep jongeren drong in de wijk Poppenhare een flat binnen en zou de boel kort en klein hebben geslagen.

De 35-jarige Iraniër was die nacht daar bij vrienden om Oud en Nieuw te vieren. "Er is niks gebeurd en plotseling werden we door een hele groep in elkaar geslagen", zei ze man tegen de rechters. Die wilden het daar niet over hebben, omdat hij daarvoor niet terechtstond.

Na het geweld in de Nieuwjaarsnacht, was het meerdere avonden onrustig in de wijk, waarbij ook werd geageerd tegen de coronamaatregelen. Er werden dingen vernield en brandjes gesticht. Uiteindelijk kondigde burgemeester Bouwmeester een gebiedsverordening af, waardoor mensen die niks in de wijk te zoeken hadden, konden worden geweigerd.

Politiek vluchteling

De Iraniër woonde, voordat hij werd opgepakt, in het azc in Assen. Hij is zes jaar in Nederland en heeft nog geen verblijfsvergunning. In Iran heeft hij een vrouw en kinderen. Hij zegt dat hij politiek vluchteling is en niet terug kan.

Een paar jaar terug is hij ook veroordeeld voor het lastigvallen van een vouw en ook in het azc zijn meldingen gedaan van ongepast gedrag. De officier van justitie noemde de zaak niet alleen 'heel naar', maar zei ook dat het gedrag slecht is voor de beeldvorming van asielzoekers.

