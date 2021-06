Corona: 34 nieuwe besmettingen, één nieuwe ziekenhuisopname

Het Drentse weekgemiddelde, gebaseerd op de afgelopen zeven dagen inclusief vandaag, ligt op ruim 38 nieuwe besmettingen per dag.

Het afgelopen etmaal werden de meeste nieuwe besmettingen gemeld in de gemeente Emmen (8), gevolgd door de gemeenten Hoogeveen (6) en Assen (5). In de gemeente De Wolden is melding gemaakt van één nieuwe ziekenhuisopname. Er zijn geen nieuwe overlijdens gemeld.

Aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 10-06-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1421 7 20 Assen 3767 (+5) 68 15 Borger-Odoorn 1611 (+2) 32 15 Coevorden 2898 (+2) 57 31 Emmen 9129 (+8) 166 80 Hoogeveen 4591 (+6) 75 41 Meppel 2351 (+1) 34 27 Midden-Drenthe 2061 (+2) 35 30 Noordenveld 1688 (+2) 32 26 Tynaarlo 1553 (+2) 22 24 Westerveld 985 (+1) 16 21 De Wolden 2031 (+3) 32 (+1) 24 Onbekend 61 0 0

Landelijke cijfers

Sinds gisterochtend zijn landelijk 1607 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat betekent dat het aantal positieve tests verder daalt. In de afgelopen week zijn 12.407 mensen positief getest, gemiddeld 1772 per dag. Dat is het laagste peil sinds september.

Het RIVM kreeg minder meldingen dan gisteren, terwijl het aantal positieve tests doorgaans juist iets oploopt gedurende de week. Vorige week donderdag meldde het RIVM bijna 2800 positieve tests, de week ervoor bijna 3400 en nog een week eerder meer dan 4600.

Rotterdam telde de meeste nieuwe gevallen. In de Maasstad kregen 81 inwoners te horen dat ze het virus hebben opgelopen. Den Haag heeft 71 bevestigde besmettingen en in Amsterdam werden 63 mensen positief getest. Daarna volgen Enschede (28), Amersfoort (26), Nijmegen en Den Bosch (elk 22) en Utrecht (21). In 63 gemeenten testte helemaal niemand positief. Daaronder zijn Vlissingen en Heerenveen. Verder waren er 63 gemeenten waar maar één nieuw geval aan het licht kwam, waaronder Sittard-Geleen.

Het aantal sterfgevallen steeg met vijf. Het gaat om inwoners van Amsterdam, Capelle aan den IJssel, Diemen, Castricum en Tholen. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, kan het soms een tijdje duren voordat dit is geregistreerd.

Sinds het begin van de uitbraak zijn 1,67 miljoen Nederlanders positief getest. Van meer dan 17.700 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.

Ziekenhuizen

De corona-afdelingen van ziekenhuizen worden steeds leger. Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen is vandaag gedaald tot onder de 500 en de intensive cares (ic's) behandelen nu minder dan 300 coronapatiënten. Daarmee kwam het totale aantal patiënten uit onder de 800, voor het eerst sinds begin oktober.

Het aantal coronapatiënten op de ic's daalde voor de achttiende dag op rij. Intensivisten en verpleegkundigen hebben nu nog 297 patiënten onder hun hoede, zeven minder dan gisteren. Het aantal patiënten op de verpleegafdelingen daalde met 44 naar 486. In totaal liggen er dus 783 mensen in het ziekenhuis vanwege covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. In de afgelopen 24 uur zijn 51 bedden vrijgekomen.

Precies een maand geleden, op 10 mei, lagen bijna 2500 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Meer dan 1700 bedden zijn vrijgekomen.

De leegloop betekent ook dat artsen en verpleegkundigen op andere afdelingen aan het werk kunnen worden gezet om te helpen bij de reguliere zorg. Op de ic liggen nu 554 mensen met andere aandoeningen, 23 meer dan gisteren en 38 meer dan op dinsdag.

Dat het aantal coronapatiënten zo snel daalt, komt vooral doordat steeds minder mensen vanwege corona in een ziekenhuis hoeven te worden opgenomen. In de afgelopen 24 uur belandden 51 nieuwe coronapatiënten op een verpleegafdeling of ic. Dat is het laagste aantal sinds het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) begon met het delen van die gegevens in oktober. In de afgelopen zeven dagen hebben ziekenhuizen 434 coronapatiënten opgenomen.