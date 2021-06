Frank Gerth ontwierp het TT-logo dat overal te zien is: 'Krijg je een kick van'

De grafisch vormgever ontwierp vorig jaar al het winnende logo voor de 90e TT, die eind deze maand verreden wordt. De race van 2020 ging niet door vanwege de coronacrisis.

Het logo is te zien op alle officiële TT-uitingen, zoals posters, toegangstickets en straks ook op het heilige asfalt in Assen. "Dat het logo op het asfalt gespoten wordt, is wel echt het ultieme."

Trots

Op de Motorbeurs in Utrecht mochten bezoekers uit 267 logo's kiezen. "Wat ik heb begrepen is dat mijn logo er wel met kop en schouders bovenuit stak. Dat geeft een supergoed gevoel." Gerth is enorm trots op zijn ontwerp. "Dit is het mooiste wat je kunt hebben. Eigenlijk is het ook een soort gratis reclame, want het logo is echt overal te zien."

Gerth - die opgroeide in Schoonebeek, maar inmiddels in Voorburg woont - werd door een vriend uit Klazienaveen gewezen op de logowedstrijd. "Hij gaat namelijk elk jaar naar de TT", legt Gerth uit. "Hij vroeg met een knipoog of ik geen logo kon ontwerpen, want dan zou ik tickets fixen voor ons beiden."

Het ontwerp

Zo gezegd, zo gedaan. Of toch niet helemaal? Frank Gerth is namelijk nog nooit naar de TT geweest. Kon hij dan wel een goed logo ontwerpen? "Ik ben wel een liefhebber van circuits en races", zegt hij. Gevoel voor snelle sporten heeft hij dus wel. "Ik heb eerst goed gekeken naar de stijl van de TT. In de logo's zit er altijd een 3D-vorm in, met dikkere letters."

Hij vervolgt: "Ook probeerde ik het circuit er wat in te verwerken. Het getal 90 lijkt ook een beetje op een bocht. Door die getallen schuin neer te zetten, wordt het wat dynamischer. En de coureur bovenop maakt het geheel tot een soort motor. Dat vond ik wel leuk, want ik probeerde het wat informeler te maken."

Ontgroening

Door het winnende ontwerp te maken, is ondertussen ook zijn interesse in de motorsport gegroeid. "Ik raak steeds meer betrokken bij de TT, ik onderga een soort ontgroening. Vroeger reed ik op een Yamaha-brommer, dus het zit wel ergens in mij verstopt", lacht hij. "Ik ben nog nooit op het circuit in Assen geweest en ik vind dat ik daar als Drent toch een keer naartoe moet."

In principe zou hij als winnaar ook naar de TT van eind deze maand mogen, maar vanwege de coronamaatregelen wordt nog gekeken hoe dat georganiseerd gaat worden. "Ik hoop dat het lukt."

