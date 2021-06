Nazaten historisch vispandje Joling: 'Gemeente deed niets voor ons'

De dochters Joling, Joyce (48) en Mandy (44), doen hun verhaal op het terras tegenover hun ouderlijk huis met viswinkel. En uitgerekend als ze willen beginnen met hun emotionele relaas, rijdt een vrachtwagen met grote stortcontainer voor. De puinbak blijft achter, pal voor de voordeur, bedoeld voor alle rotzooi uit het pandje. Want dat ligt vol. "Is dit nu toeval, dat dit juist nu gebeurt, of wat is dit?", roept Mandy.

Rommel binnen

De nieuwe eigenaar van het monumentale witte pandje, met bijzondere klokgevel, is Jannes Janssens. De Asser vastgoedman kocht het vorige maand van de nazaten Joling. Hij maakt korte metten met alle rommel die in stapels binnenligt. Ooit begon de familie al met breken in het pand, als voorbereiding op een nieuwe toekomst, maar verder kwam het niet.

Nieuwe eigenaar Jannes Janssens kijkt door de chaos heen: 'Dit wordt weer een mooi pandje' (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Beide vrouwen hebben zo'n tien jaar met het pand in de maag gezeten. "We hebben zoveel geprobeerd, maar het mocht allemaal niet. Het was toen pa nog leefde een gemeentelijk monument geworden. Hij heeft er nooit bezwaar tegen gemaakt."

Appartementen achter de klokgevel

En daar liepen de beide dochters nu tegenaan, tegen die monumentenstatus die alles ingewikkeld maakte, want er kon niks. "We hebben genoeg plannen gehad, zoals de historische klokgevel laten staan, de rest erachter weg slopen, en dan achter de oude gevel drie appartementen bouwen. In drie bouwlagen. Maar dat vond de gemeente niet goed, omdat het dan boven de voorgevel uitstak", vertellen ze verwijtend.

Even later bleek alles achter de voorgevel bijzonder en dat moest ook blijven. "Dat had de Stichting Drents Monument na onderzoek vastgesteld. Had ook even een slordige 12.000 euro gekost, betaald door de gemeente. Dat hadden ze er dan wel voor over. Maar het pandje van ons kopen, dat dan weer niet. Als ze het allemaal zo bijzonder vinden, waarom koop je het dan zelf niet."

Lelijk

Mandy heeft helemaal niks met het pandje, vindt er niks waardevols aan, en noemt het zelfs lelijk. Joyce ziet er wel de historische waarde van in, en is er ook best gecharmeerd van. Laat onverlet, dat alles ze zwaar op de maag ligt. Vooral de verwijten vanuit het stadhuis, dat ze het hebben laten verwaarlozen, met als gevolg dat er vanuit de politiek constant kritische vragen gesteld werden.

"Ze hebben ons vanuit de politiek nooit eens benaderd, of gevraagd 'vertel, wat hebben jullie nodig'. Dit is ons ook allemaal overkomen. Als jonge vrouwen zaten we ineens met zo'n gebouw, met monumentenstatus, wat alles bemoeilijkte. We hebben ook nog ons eigen huis. En dan zo'n pandje in oude staat terugbrengen, waar hadden we dat allemaal van moeten doen?", zegt Mandy.

De tekening, waarbij de oude gevel blijft staan, met erachter appartementen in drie bouwlagen (Rechten: RTV Drenthe/Margriet Benak)

Spijt van afgeslagen bod

Achteraf hebben ze best spijt, dat ze een serieus bod jaren geleden hebben afgeslagen. "Dat had ons achteraf gezien een hoop ellende, tijd en energie gescheeld. Dan waren we er vanaf geweest. We wilden echt niet de hoofdprijs, maar je hoeft het toch ook niet weg te geven?", vinden ze.

Mandy en Joyce vinden dat er in het stadhuis van Assen maar weinig is meegedacht met hun probleem. Er was bij de gemeente volgens de dochters 'weinig flexibiliteit' te bespeuren, om te zien wat er dan wel mogelijk was. "Maar zodra de politiek opsprong, omdat er stenen uit de gevel vielen, kregen we een brief. Dat we de boel moesten herstellen, voor de veiligheid. We hebben meteen actie ondernomen, alles is gestut en gestempeld, dat heeft ons 20.000 euro gekost."

Ineens 50.000 euro subsidie

En nu alles ten einde is, steekt het de dochters Joling ook dat de nieuwe eigenaar Janssens 50.000 euro subsidie van de gemeente Assen krijgt. Als bijdrage voor herstel van het monumentale pand, tot woon- en winkelruimte. "Wij konden niet meer krijgen dan 5000 euro, voor gevelverbetering. Meer zat er niet in. En hij krijgt het tienvoudige. Dat voelt toch onrechtvaardig."

Maar beide vrouwen zijn er helemaal klaar mee. Hun oude woonhuis met viswinkel is eindelijk van hun nek, en Janssens kan ermee aan de slag. "Het hoofdstuk is voor ons afgesloten. Laat hem dan vooral de redder zijn. Maar wij lieten het dus niet simpelweg verpauperen, daar speelde de gemeente een kwalijke rol in. Laat dat gezegd zijn."

Het historische vispandje Joling stond jaren leeg (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

