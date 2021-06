Onbegrip over sluiting zwembad Koninklijke Visio de Brink in Vries: 'Alles behalve koninklijk'

Voor Dijkstra uit Vries is dat een dubbele klap in het gezicht. Niet alleen ziet hij met eigen ogen hoe belangrijk het zwembad is voor zijn neefje Max, maar ook haalde hij als ambassadeur zes jaar geleden zo'n 800.000 euro op om het zwembad te redden.

'Niet Koninklijk'

Dijkstra is boos en gefrustreerd over de beslissing: "Je praat over een heel kwetsbare groep mensen. Ze kunnen vaak niet lopen, omdat ze in een rolstoel zitten. De enige manier waarop ze kunnen bewegen is wanneer ze gewichtloos zijn in het water." Hij noemt het alles behalve koninklijk dat de zorginstelling nu besluit het zwembad te sluiten: "Er is niks koninklijks aan, als je dit van ze afpakt."

Hij ziet de magische uitwerking van het zwembad zelf regelmatig terug bij zijn neefje Max. "Hij woont op dat complex. Hij kan heel moeilijk lopen, dat doet hem ook pijn. Maar gaat 'ie het zwembad in, dan is het een heel andere jongen. Dan begint 'ie te lachen. Hij kan goed zwemmen en draait dan zelfs pirouettes."

Ook Corien Dijkstra, de moeder van Max, vertelt dat ze boos en verbaasd is over het besluit. Net als meerdere ouders die zij gesproken heeft. "Ik vraag me echt af of alle middelen zijn benut. En de cliënten zijn echt niet veeleisend: ze hoeven geen golfslagbad of glijbaan. Ze willen gewoon een fijn bad waarin ze kunnen dompelen en baantjes trekken.

'Financieel niet haalbaar'

De directie van Visio de Brink noemt de sluiting van het zwembad verdrietig, maar zegt echt naar alle mogelijke opties te hebben gekeken om het bad open te houden. "Maar het gebouw is echt niet meer betaalbaar", vertelt directeur Wonen en Dagbesteding Noord-Nederland Ine Berkelmans.

"Er moet zoveel aan gerenoveerd en geïnvesteerd worden. Maar in de nieuwe financiering is er geen ruimte om dit soort gebouwen in stand te houden. Dat moet je dan uit de eigen spaarpot doen en die hebben we niet", aldus Berkelmans.

Het verhaal over de financiën gaat er bij Dijkstra niet in, helemaal omdat het zwembad al sinds de jaren '70 bestaat: "In de jaren '70, '80 en '90 kon het wel, alles was goed voor elkaar. Dan zou het nu niet meer kunnen in 2021? We landen op de maan, we sturen Marslanders naar Mars, maar een zwembad exploiteren terwijl dat zo hard nodig is lukt niet?"

Actie

Zes jaar geleden dreigde het bad ook al ten onder te gaan. Dankzij een speciale actie, waarbij olympisch zwemster Ranomi Kromowidjojo en voormalig schaatscoach Gerard Kemkers en Herbert Dijkstra als ambassadeurs mensen uit Vries en omstreken opriepen om het zwembad financieel te steunen, werd zo'n 800.000 euro opgehaald.

Dijkstra: "Dat is gemeenschapsgeld. Dat hebben mensen uit deze omgeving bij elkaar gebracht omdat we het met z'n allen belangrijk vinden. En dan is het nu zes jaar later opeens niet meer te exploiteren? Dan gaat er echt iets mis. Is er dan geen geld gereserveerd?"

Volgens directrice Berkelmans is al het opgehaalde geld destijds in het zwembad gestopt. Het bad kampte volgens haar toen al met veel achterstallig onderhoud. Op de vraag of de organisatie niet een betere langetermijnvisie had moeten hebben met dat geld en het bad antwoordt ze: "Dat is achteraf heel gemakkelijk praten. Ik was er toen zelf niet bij betrokken. Er waren andere partijen bij betrokken en die hebben op basis van de informatie van toen gehandeld zoals ze hebben gedaan."

Wet- en regelgeving

Berkelmans benadrukt ook dat het voor zorginstellingen steeds moeilijker wordt om een zwembad te exploiteren vanwege steeds strengere wet- en regelgeving. "Wij hebben te maken met steeds hogere eisen. Dus ook al houd je een gebouw goed op peil, dan heb je steeds weer nieuwe investeringen nodig om aan de regelgeving te voldoen", aldus de directrice.

Ze begrijpt dat mensen boos en verdrietig zijn, maar vindt zelf dat de organisatie niets mis heeft gedaan. Volgens Berkelmans was het zwembad zes jaar geleden in een zeer slechte staat en is het geld dat toen is opgehaald goed besteed. "En wij kunnen ook geen spaarpotje opbouwen als organisatie. De tijden veranderen, net als de regels en de financieringsvormen. Dat kun je gewoon niet vergelijken met toen", aldus Berkelmans.

Adviesbureau

Dijkstra hekelt het feit dat Koninklijke Visio volgens hem vooral luistert naar adviesbureaus die zeggen dat exploiteren van het zwembad zinloos is. Hij vindt het tijd dat de zorg eens stopt met alle managers en bureaucratie: "Wat kan mij zo'n bureau nou schelen? Dát kost veel geld, stop dat dan in het bad. Wat ik mis is creativiteit en passie om het wél voor elkaar te krijgen." Hij vervolgt: "In de jaren '70 en '80 waren er geen managers, het woord was nog niet eens uitgevonden. Toen hadden we een zwembad en geen managers, maar nu is het andersom."

Maar Berkelmans zegt dat een nieuwe actie om geld in te zamelen geen zin meer heeft. Ook niet als er met dat geld wordt gekeken naar een duurzame oplossing voor het verouderde zwembad. "Het is een zwembad uit '74, het is dus dermate oud dat het afgeschreven is. Dus we hebben besloten om nu de pijnlijke stap te nemen en naar goede alternatieven te kijken."

Alternatieven

Eén van die alternatieven is dat de bewoners van Visio de Brink met een busje naar Haren gaan om daar te zwemmen. Berkelmans zegt ook dat er nu per cliënt bekeken wordt wat nodig is. Dit moet voor oktober gebeuren, dan is het zwembad definitief gesloten. "Voor enkele complexe zaken zal oktober niet meteen haalbaar zijn, maar de rest gaat lukken", benadrukt Berkelmans.

Dijkstra vindt de alternatieven frappant, die kosten immers ook geld en zorgen volgens hem voor onrust onder de bewoners, terwijl ze juist gebaat zijn bij regelmaat. Hij blijft hopen dat iedereen alsnog de schouders eronder zet en dat het zwembad blijft. "Maar er ligt een grote verantwoordelijkheid bij de directie zelf en die mag daar niet voor weglopen."